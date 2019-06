Congo-Brazzaville: Médias - Des commentateurs et présentateurs sportifs de Télé congo en formation

Quinze chevaliers de la plume et du micro de la télévision nationale congolaise vont apprendre, durant une semaine, les nouvelles méthodes de collecte, de traitement et de diffusions des enquêtes, interviews et reportages sportifs.

Le séminaire de formation, animé par le journaliste présentateur et commentateur sportif à Canal+, Charles Mbuya, vise plusieurs objectifs dont la formalisation du travail au quotidien grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances techniques et journalistiques. « Au cours de ce séminaire, il s'agira d'explorer l'étendue du savoir-faire de Canal+ en matière de production du sport. Nous parlerons également de la maîtrise du processus et de techniques de tournage ainsi que les contraintes liées à l'écriture, au format et à la diversification des angles et des approches », a précisé Charles Mbuya.

La formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités des journalistes qui, dans les prochains jours, organiseront des plateaux spéciaux et émissions sur la Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera du 21 juin au 19 juillet, en Egypte.

Le directeur général de Canal+ Congo, Benjamin Belle, estime que ce moment d'échange, le premier du genre, se poursuivra dans d'autres spécialités de la presse congolaise. Selon lui, ce séminaire permettra aux commentateurs et présentateurs sportifs de Télé congo de diversifier leur contenu tout en étant libres dans le traitement des sujets.

Ouvrant la session de formation, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Antoine Oviebo Ethaï, a invité les participants à bien assimiler les nouvelles techniques et notions qui y seront dispensées. « Cette session, j'en suis persuadé, est un vrai potentiel qui viendra épauler la compréhension des concepts, la maîtrise du jargon en vogue dans le journalisme sportif : mieux structurer le commentaire, dénicher la perle rare puis poser un regard critique sans parti pris systématique », a déclaré Antoine Oviebo Ethaï.

Notons que cette formation marque officiellement le lancement de Canal+ University, un concept initié par Canal+ International afin de former les acteurs de l'audiovisuel africain.