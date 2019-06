Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Centre hospitalier universitaire annonce une nouvelle ère

La session extraordinaire du comité de direction de l'établissement sanitaire, tenue le 3 juin à Brazzaville, sous les auspices de son président, le Pr Jean Rosaire Ibara, a pris plusieurs délibérations pour le bonheur des patients.

Le comité de direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville a décidé de mettre fin au système de commissions pour lequel les agents recevaient une indemnité sous forme de rémunération pour leur collaboration, en sus de leur solde, pour des activités jugées comme faisant partie intégrante de leur travail quotidien.

Ainsi, des budgets étaient accaparés par l'administration au lieu d'être dirigés aux soins des patients. Ces commissions ne reposaient sur aucun texte réglementaire ni sur aucune délibération du comité de direction.

Une autre délibération a également été prise sur le gel des formations. Etant donné que plus de deux cents agents du CHU sont actuellement en formation pour des périodes allant de un à cinq ans, le comité de direction a confirmé la mesure mise en place par la direction générale. En définitive, le comité a estimé que les formations doivent servir à renforcer la qualité et la quantité des soins planifiés du CHU. Dorénavant, les investissements dans ce domaine seront priorisés en fonction de l'offre des soins aux patients et suivant la priorisation du projet d'établissement hospitalier et le plan de main-d'œuvre qui en découlera et non seulement sur une base personnelle.

De la même manière, le comité a autorisé la création de la direction des services techniques qui permettra de gérer adéquatement les défis techniques et de coordination des nombreux chantiers prévus, dont ceux liés à l'investissement de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale et de l'Agence française de développement, en plus de gérer la maintenance quotidienne des installations du CHU. Il sied de rappeler que ces chantiers interviendront dans un hôpital en fonctionnement et qui ne peut arrêter son offre de services de soins à la population pour réaliser sa réhabilitation.

S'agissant des divers, les participants ont été édifiés sur la finalisation de l'actualisation des textes règlementaires du CHU.

Clôturant les travaux, le Pr Jean Rosaire Ibara a remercié les administrateurs pour leur sérieux. Il les a vivement félicités pour le courage qu'ils ont eu à prendre des décisions importantes pour la bonne marche de leur institution. Etait également présent, le nouveau directeur général du CHU, Sylvain Villiard.