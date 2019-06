Congo-Brazzaville: Reconnaissance - Les albinos expriment leur gratitude au groupe Adiac

Le président de la Fondation Mwimba-Texas (FMT), une ONG des albinos basée en République démocratique du Congo (RDC), Alphonse Texas Mwimba Makiese, a remis, le 3 juin, à la rédaction du journal Les Dépêches de Brazzaville, un diplôme de reconnaissance pour le soutien à sa structure.

La distinction réceptionnée par Guy Gervais Kitina, rédacteur en chef du quotidien Les Dépêches de Brazzaville, au nom de l'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac), symbolise la collaboration entre la FMT et ce groupe de presse. Une collaboration fondée sur l'apport rédactionnel pour la visibilité des activités de cette fondation qui lutte contre la discrimination des personnes vivant avec albinisme en RDC.

« Nous sommes toujours reconnaissants envers les albinophiles et nos amis du groupe de presse Adiac qui nous aident en relayant nos plaidoyers. Avec ces changements climatiques, les albinos sont de plus en plus exposés au cancer de la peau. C'est ainsi que nous sommes venus à Brazzaville afin de travailler avec nos collègues d'ici pour collecter les fonds devant soutenir les albinos », a indiqué Texas Mwimba Makiese.

Depuis plus de vingt ans, en effet, la FMT encadre et assiste plus de mille albinos vulnérables de la RDC et lutte contre leur discrimination. En mars dernier, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, le catcheur albinos Alphonse Mwimba Texas avait présenté et mis en vente le livre de sensibilisation aux conditions des albinos de la RDC, écrit par la photographe belge, Patricia Willocq, dans le cadre du projet Blanc-Ebène. Les recettes de cet ouvrage seront consacrées au soutien des activités de la fondation.