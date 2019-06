Congo-Brazzaville: Vie des partis - Paulin Makaya suggère la tenue d'un dialogue national inclusif

Le président du parti Unis pour le Congo (UPC) a fait part de sa proposition, le 2 juin à Brazzaville, au cours d'une rencontre citoyenne avec ses militants.

« Nous avons proposé ce dialogue depuis 2009. Le pays est malade, nous devons nous ressaisir. Il faut que les Congolais se retrouvent autour d'une table parce que sans dialogue, on ne peut rien faire. Il faut mettre en place une commission préparatoire mixte et paritaire pour voir toutes les questions qui minent le fonctionnement du pays et partant, la question de la gouvernance électorale », a déclaré Paulin Makaya.

Ce dialogue, a-t-il ajouté, doit connaître la participation de la diaspora, la société civile, l'opposition dans sa diversité, le pouvoir ainsi que les anciens présidents de la République, Pascal Lissouba et Jacques Joachim Yhombi-Opango.

Le président de l'UPC est, en outre, revenu sur les raisons de son arrestation. « Je suis allé en prison parce que j'avais dit de ne pas changer la Constitution. Elle est la loi fondamentale qui régit la nation et même le chef de l'Etat n'est pas au-dessus d'elle. J'avais dit si vous la changez, je sortirai et marcherai et c'est que j'avais fait. Voilà pourquoi j'ai été arrêté. Et c'est vraiment dommage que des citoyens soient mis aux arrêts pour leurs opinions. La politique n'est pas la violence; ce n'est pas non plus les armes, elle est plutôt l'entente, le dialogue », a-t-il renchéri.

Sur la restructuration de la dette congolaise, le président de l'UPC a regretté la façon dont le pays est géré. « Les Congolais souffrent et pour ce faire, il faut aller au dialogue », a insisté Paulin Makaya.