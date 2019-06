Congo-Brazzaville: Talangaï - Des ouvrages de franchissement pour le quartier 67

L'élu de la quatrième circonscription électorale du sixième arrondissement de Brazzaville a inauguré, le 1er juin, en marge de sa descente parlementaire, un échantillon d'une vingtaine de passerelles qu'il a construites sur les rivières Kelé-Kelé et Mikalou.

En proie souvent à des difficultés pour traverser les ruisseaux pendant la période pluvieuse, les habitants des quartiers 607, 608 et 609 Talangaï peuvent désormais dire merci à leur député. « Je suis leur élu, il y avait une traversée difficile au niveau des rivières Kelé-Kelé et Mikalou, donc j'avais pris l'engagement d'ériger des passerelles sur ces deux ruisseaux. Aujourd'hui, nous sommes venus les remettre à la population après un échange au siège du quartier», a expliqué Faustin Elenga, après l'inauguration d'une passerelle sur la rivière Kelé-Kelé.

En effet, les riverains de ce ruisseau avaient été expropriés pour la construction des berges comme à Madoukou mais, les difficultés financières que connaît le pays n'ont pas permis la poursuite des travaux. Ainsi, pour faciliter l'accès sur ces passerelles pendant la nuit, le député de Talangaï 4 a prévu leur éclairage à raison d'un lampadaire par site. « Je suis comme un enfant que les parents ont envoyé à la chasse et au retour, il ramène un petit gibier. S'agissant de l'éclairage public, j'interviens dans ce domaine depuis que je suis député. Si l'on compte dans le quartier, j'ai déjà fourni plus de deux cents poteaux et acheté des câbles électriques. Aujourd'hui, l'éclairage public est nécessaire pour essayer de réduire tant soit peu les actes de banditisme dont les gens sont souvent victimes au niveau de ces passerelles, surtout lorsqu'il pleut », se souvient encore l'élu.

S'agissant de la synthèse des travaux de la cinquième session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale, Faustin Elenga est revenu sur certaines lois à caractère socio-économique adoptées. Il a aussi rendu compte des travaux de la deuxième session extraordinaire de la chambre basse consacrés à la ratification de l'accord de restructuration de la dette du Congo envers la Chine.

Après ce compte rendu, le député et ses mandants se sont livrés aux jeux de questions/réponses sur certains sujets d'actualité, dont la recrudescence du phénomène « Bébés noirs ». « Le phénomène "bébés noirs" préoccupe tout le monde y compris le chef de l'Etat, mais j'ai dit à la population que ce sont nos enfants, il faut que nous dénonçions tous les auteurs de ces actes... Je lui ai demandé de travailler de concert avec les services de sécurité ainsi qu'avec moi, leur député, pour éradiquer ce fléau », a-t-il conclu.

Une initiative saluée par la base

Le chef du quartier 607 Liberté, Jean Douniama, a salué cette initiative personnelle du député consistant à ériger des passerelles un peu partout. S'agissant de la lutte contre le phénomène "bébés noirs", il a indiqué que cela devrait impliquer toutes les couches sociales. « Nous n'éduquons pas nos enfants, ce n'est pas un phénomène à encourager. Nous, parents, chefs de quartier, député, sommes-là pour aider l'Etat à éradiquer ce phénomène. Il y a quelques jours, j'ai fait une déposition au commissariat central de la Tsiemé, au ministère de l'Intérieur et à la mairie sur deux camps d'inciviques : Américains et Arabes, parce qu'il y a eu un Américain qui a été assassiné. Je suis allé donner quelques explications aux autorités, il s'agit d'un problème presque national », a-t-il témoigné.

Elu député depuis 2007, Faustin Elenga a, à son actif, quelques actions sociales dans sa circonscription. Il a déjà facilité la formation de cent trente jeunes dont cinquante en hôtellerie, cinquante en coupe et couture, trente en conduite. À côté de cela, il offre chaque fin d'année des dons de vivres et non vivres aux veuves, veufs et autres personnes du troisième âge de sa circonscription.