Sénégal: Train express régional - Adoption du projet de loi créant la société nationale de gestion du patrimoine

Les députés ont voté ce lundi, le projet de loi portant autorisation de la création de la Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Sen-Ter S.A).

Le projet a été défendu par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me Oumar Youm, en présence du secrétaire d'Etat chargé du Réseau ferroviaire, Mayacine Camara. Selon Me Youm, le texte définit la mise en place d'un cadre réglementaire et normatif, d'un régime de performance et de qualité du service Ter.

La société aura pour mission également la négociation et la signature de tout autre exploitant de ligne ferroviaire, si l'Etat en décidait ainsi, de contrats d'exploitation qui garantirait l'efficience et l'efficacité des services offerts et qui incluraient la mise en place de partenariats sur la formation professionnelle aux métiers du rail et de la mobilité.

La Sen Ter S.A aura les prérogatives de l'élaboration et la mise en place d'un plan de développement des infrastructures et du patrimoine ferroviaire comportant des procédures et mécanismes appropriés de gestion. Les interventions des députés ont porté principalement sur la pertinence et l'urgence de la création de la société, son statut et son capital.

Face à la représentation nationale, il a confirmé la création effective de la société privée concessionnaire de l'exploitation commerciale du Ter, dénommée Seter et annoncé la création prochaine d'une agence de sécurité ferroviaire.