Congo-Brazzaville: Education - Les Entretiens de l'excellence organisés pour la première fois à Brazzaville

La rencontre s'est déroulée, le 1er juin, au lycée de la Révolution, sous le patronage du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Adolphe Mbou-Maba, qui avait à ses côtés Laure Edwige Mombouli, présidente de l'association les "Entretiens de l'excellence".

L'événement a été initié par les Entretiens de l'excellence, une association spécialisée dont l'objectif est de permettre aux élèves des zones périurbaines d'accéder à l'information relative aux différentes orientations scolaires permettant d'accéder aux formations de qualité. Il vise une interaction entre le monde professionnel et le corps enseignant, et surtout susciter des vocations chez près de cinq cents élèves venus des différents collèges et lycées de la place. Ce projet se réalise avec l'appui du partenaire « 21 days of yello care 2019 », dont le lancement officiel a eu lieu le même jour par le représentant de MTN, Thierry Mboumba, directeur général du financial Mobile Banking.

Plusieurs intervenants ont présenté aux élèves leurs parcours variés afin de mieux cerner leurs besoins en éducation par rapport à leur futur professionnel. Outre les échanges d'expériences, les entretiens de l'excellence ont été aussi marqués par des ateliers internes avec les experts des parties prenantes. Il s'est agi, entre autres, de développer la compétence des élèves dans le domaine des finances, de l'audit, des sciences, des médias, de la communication, de la construction, de l'ingénierie, de la santé, de la recherche, de l'enseignement, des loisirs, du tourisme, du sport, de l'agriculture, du droit, de la haute fonction publique et enfin, sur la sécurité.

A noter que les entretiens de l'excellence avaient commencé timidement en France. Aujourd'hui, ils sont organisés dans un échantillon de quarante villes de plus de mille habitants de ce pays avec des activités qui connaissent un succès grandissant, notamment grâce à leurs prestigieux partenaires comme les Sciences politiques, la Polytechnique, ESSEC, l'université de Paris Dauphine. La première édition en Afrique a vu le jour à Tunis en 2017 avant que Casablanca et Dakar ne prennent le relais en 2018. Brazzaville, Douala et Abidjan ont organisé leurs premières éditions cette année. Les objectifs principaux sont de valoriser les parcours d'excellence locaux, les différentes formations d'excellence qui existent et ne sont pas forcément reconnues à leur juste niveau.