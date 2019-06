Burkina Faso: Montée des couleurs au Premier ministère - Les élèves de Saint-Viateur manifestent leur solidarité aux FDS

Une occasion pour les élèves d'apporter une contribution symbolique aux forces de défense et de sécurité intérieure. Cette initiative a été bien accueillie par le Chef du Gouvernement. Ils étaient une soixantaine d'élèves de la classe de terminale D1 du groupe scolaire Saint-Viateur, réunis autour de leurs ainés, pour la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs au Premier ministère. A l'unisson, ils se sont mis face au Drapeau et ont chanté le Ditanyè, l'hymne de la victoire.

Pour l'hôte du jour, Christophe Dabiré, la montée des couleurs représente tout un symbole : celui d'une Nation et le sentiment d'appartenance à la Nation Burkinabè. Il a salué cette initiative des élèves du Saint-Viateur et partant, toute la jeunesse burkinabè. En ce moment précis, le Chef du Gouvernement a eu une pensée positive pour tous ces élèves qui ne partent plus à l'école, parce que tout simplement elles sont fermées, pour cause de menaces terroristes. Qu'à cela ne tienne, dira Christophe Dabiré, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour permettre à tous les enfants de ce pays de ne pas rester sur le carreau. Pour ceux qui n'auront pas la chance de participer aux examens de fin d'année, dira le Chef du Gouvernement, des mesures seront prises pour qu'ils le fassent.

Les examens scolaires c'est pour bientôt. Les visiteurs du jour ont reçu les encouragements du chef du Gouvernement qui les a exhortés au travail. Le chef du gouvernement a saisi cette opportunité pour souhaiter bonne chance à tous les élèves en classes d'examens du Burkina Faso. En effet, ils sont plus tard attendus sur le chemin du développement du Burkina Faso et c'est dans le travail et le civisme qu'ils y parviendront, espère le Premier ministre.

Les visiteurs du jour ont, après la montée du drapeau, eu un tête-à-tête avec le Chef du Gouvernement. Pour la déléguée de la classe, ce fut un moment exceptionnel que les élèves selon leur porte-parole Nathalie Tiendrébéogo, n'oublieront de sitôt. Abordant le sujet d'actualité, elle a laissé entendre que tous les élèves du Burkina Faso ont une pensée pour leurs camarades qui ne partent plus à l'école, à cause des menaces terroristes. Ils souhaitent le retour de la paix dans leur pays.

En guise de solidarité, les élèves ont remis symboliquement une contribution financière au Chef du gouvernement, une enveloppe destinée à soutenir les forces de défense et de sécurité. Nous avons décidé en classe de faire une collecte de fonds pour nos forces de défense et de sécurité qui veillent pour que nous dormions sereinement a-t-elle indiqué. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le don de notre cœur pour le retour de la paix, selon la porte-parole.

En réceptionnant ce don, Christophe Dabiré s'est dit très agréablement surpris par la démarche de ces élèves. Tout en les remerciant pour ce geste hautement symbolique, le Premier ministre les a rassuré que la bataille contre le terrorisme sera gagnée grâce à une mobilisation de l'ensemble des Burkinabè. C'est pourquoi il a invité les élèves à cultiver les valeurs de travail, de civisme, de patriotisme, indispensables pour un développement harmonieux du Burkina Faso.