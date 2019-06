Algérie: Constantine - Mise en exploitation commerciale de l'extension du tramway

Constantine — L'extension du tramway de Constantine couvrant un parcours de 7 Km allant de la station Zouaghi Slimane (actuel terminus du tramway) jusqu'à l'entrée de la ville Ali Mendjeli, a été mise lundi en exploitation commerciale par les autorités locales et des représentants de la société civile, a-t-on constaté.

Totalisant 24 rames, le parcours de 7 km est jalonné de cinq (5) stations et s'ajoute à la première ligne de ce moyen de transport en commun fonctionnelle depuis juillet 2013 allant de la station Benabdelmalek Ramdane, dans le centre-ville de Constantine jusqu'à la cité Zouaghi Slimane sur 8,1km et neuf (9) stations.

L'extension du tramway de Constantine lancée en travaux en 2017 par le consortium Cosider et Alstom, scindée en deux tranches, la première depuis la station Zouaghi Slimane à l'entrée d'Ali Mendjeli (sur 7 km), et la seconde de l'entrée d'Ali Mendjeli (boulevard de l'ALN) jusqu'à l'université Abdelhamid Mehri (Constantine 2), sur un linéaire d'environ 4 km, a nécessité un investissement public de 30 milliards de dinars, a-t-on noté.

Lors de la cérémonie de mise en exploitation commerciale de cette extension à laquelle a pris part l'inspecteur auprès du ministère des Travaux publics et des Transports, Boubaker Ait Abdallah, le chef de l'exécutif local, Abdessamie Saidoune a appelé à veiller à la préservation de cet acquis qui contribuera "grandement" à l'amélioration de la qualité du transport et du service public et à faciliter le déplacement des citoyens, en plus de son impact économique.

Plus de 160 nouveaux opérateurs, entre conducteurs, agents commerciaux, de vente, de contrôle et de maintenance ont été recrutés et formés par la Société d'exploitation des tramways (SETRAM) de Constantine pour la gestion de cette extension a-t-on rappelé.