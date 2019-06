Algérie: CAN 2019 - Les choses sérieuses commencent pour les Verts

Alger — L'équipe nationale de football entame lundi sa préparation pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet), avec une première étape prévue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à 23 joueurs, dont un élément du cru, pour cette CAN-2019 qui se jouera pour la première fois en été et en présence de 24 nations au lieu de 16.

Lors de son dernier point de presse tenu samedi, Belmadi a affirmé que ce stage qui s'étalera jusqu'au 8 juin sera consacré à l'aspect physique. La seconde partie de préparation se déroulera à Doha (Qatar) avec au menu deux matchs amicaux prévus au stade d'Al-Sadd : le 11 juin face au Burundi et le 16 face au Mali.

Au Qatar, Belmadi aura l'occasion de parfaire l'aspect technico-tactique et éventuellement dégager le onze type, appelé à jouer les matchs de la CAN. Les Verts s'envoleront pour Le Caire le 18 juin à bord d'un avion spécial de la compagnie nationale.

"Ce rendez-vous ne constitue nullement pour moi une étape transitoire. Personne ne nous interdit d'être ambitieux dans la vie. Il fallait bien changer de discours avec les joueurs et ne pas se contenter de dire qu'il fallait réaliser un bon parcours ou gérer match par match. Nous avons l'ambition de remporter cette CAN. Je devais changer de discours, ce qui constitue une stratégie, c'est ma manière de fonctionner", a indiqué Belmadi, une manière à lui d'annoncer la couleur et afficher son ambition.

Sur le plan de l'effectif, 9 joueurs vont découvrir l'ambiance de la CAN pour la première fois de leur carrière : le gardien de but Alexandre Oukidja, Youcef Atal, Mohamed Fares, Djamel Benlameri, Mehdi Tahrat, Hicham Boudaoui, Haris Belkebla, Youcef Belaïli et Adam Ounas.

A la CAN-2019, l'Algérie évoluera dans le groupe C, avec le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 puis la Tanzanie le 1er juillet.