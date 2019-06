Algérie: Mesures préventives pour assurer la sécurité des citoyens durant l'Aïd El Fitr

Alger — Des mesures préventives spéciales sont prises par le commandement de la Gendarmerie nationale (GN), sur l'ensemble du territoire national en prévision de la fête de l'Aïd El Fitr, pour préserver la sécurité et garantir le bien-être des citoyens, annonce lundi, un communiqué de ce corps de sécurité.

"Ce dispositif est retenu pour garantir les déplacements et la présence des citoyens dans les lieux publics, notamment les mosquées, les cimetières, les espace de loisirs et intervient dans la continuité de l'application du dispositif mis en place durant le mois sacré de Ramadhan pour la protection des personnes et des biens", précise la même source.

Différentes unités de la Gendarmerie nationale sont mobilisées pour veiller à la continuité du service d'assistance, assurer une disponibilité permanente et garantir une intervention rapide en cas d'urgence en cas de besoin.

Ce dispositif préventif sera appliqué par les unités dans le territoire de compétence, chargées de multiplier et renforcer les patrouilles, les points de contrôle et de fouille à l'entrée des villes, des routes, des voies express et l'autoroute Est-Ouest ainsi que sur le réseau ferroviaire, afin d'assurer la fluidité de la circulation, notamment à la fin du mois sacré de Ramadhan, qui connait une densité de circulation ainsi qu'un nombre élevé des voyageurs, entre les wilayas.

Le commandement de la Gendarmerie nationale rappelle, dans ce contexte, aux citoyens que le numéro vert 1055, demeure à la disposition des citoyens pour demander assistance et intervention, en cas de nécessité ainsi que le service "Tarik" (via le site web, l'application mobile et la page Facebook "Tariki") pour s'informer sur l'état des routes, parallèlement au site des pré-plaintes « https://ppgn.mdn.dz ».