Burkina Faso: Uaco 2019 - Les membres du Conseil scientifique installés

Pour cette 11e édition, les membres du conseil scientifique sont :

- M. Boureima Jérémie SIGUE;

- Pr Serge Théophile BALIMA ;

- Mme Béatrice DAMIBA ;

- M. Baba HAMA ;

- Dr Seydou DRAME ;

- Dr Aicha TAMBOURA ;

- Dr Lancina SIMPORE ;

- M. Yacouba TRAORE ;

- Dr Cyriaque PARE ;

- M. Rabanki Abou Bakr ZIDA.

Grand rendez-vous de la promotion de la communication sur le continent depuis 2004, les Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) sont un cadre international d'échanges et de partages d'expériences regroupant les experts et des professionnels de l'information et de la communication autour des enjeux et des défis du secteur.

L'événement est prévu pour se tenir du 21 au 23 novembre 2019 à Ouagadougou sous le thème : « La communication géopolitique de l'Afrique et des pays africains : construire une autre image ».

Trois sous-thèmes feront l'objet de panels :

- «Communication et repositionnement des savoirs de l'Afrique » ;

- «Les entreprises de presse en Afrique face aux défis de la mondialisation» ;

- «Particularismes et particularités des médias africains ».

Pour le ministre en charge de la communication, Rémis Dandjinou, au fil des éditions, les UACO se sont bonifiées et l'engouement suscité est certain. «Cependant, chaque édition est un défi organisationnel, surtout du point de vue du contenu. C'est pourquoi, soucieux de la réussite de l'évènement et compte tenu de la somme importante de matériaux scientifiques et théoriques mis à la disposition des professionnels des médias aux cours des UACO, la mise en place d'un conseil scientifique est devenue impérieuse », a rappelé le ministre Dandjinou.

Le conseil scientifique est d'une grande importance pour le succès des UACO. Il assure la conception et la mise en œuvre du contenu scientifique de l'événement, veille à la qualité des thèmes et sous-thèmes et à la cohérence de la programmation des communications.

Le conseil scientifique se prononce également sur les orientations stratégiques que le ministère en charge de la communication donne aux UACO et sur le suivi de la mise en œuvre des grandes recommandations formulées par les participants aux UACO.

DCPM/Ministère de la communication et des relations avec le parlement