Sénégal: CRFPE de Louga - 300 élèves-maîtres démarrent leur dernière semaine de stage

Louga — Quelque 300 élèves-maîtres viennent d'entamer leur dernière semaine de stage au Centre régional de formation du personnel de l'éducation (CRFPE) de Louga, dans l'éventualité de répondre à "un plan d'urgence" du ministère de tutelle en cas de déficit constaté en enseignants.

"On ne sait pas si le ministère de l'Education va envoyer un planning d'urgence en cas de déficit pour nous demander de sortir le plus rapidement possible cette promotion", a expliqué Mariama Niang Diop, la directrice du CRFPE de Louga, dans un entretien avec l'APS.

Ces stagiaires - 250 élèves maîtres ont opté pour le français, 50 pour l'arabe -, représentant la septième promotion, ont effectué la semaine dernière leur "amphi de rentrée", selon Mme Diop.

"Chaque année, les CRFPE accueillent des élèves-maitres stagiaires et cette année, on a organisé cette cérémonie solennelle de rentrée que nous appelons communément amphithéâtre de rentée", a-t-elle indiqué.

La formation pour ces élèves-maîtres recrutés avec le niveau du Baccalauréat, dure 9 mois et alterne théorie et pratique, selon Mariama Niang Diop. "Cette année, ils ont démarré un peu tardivement, mais ils en ont profité pour faire leur stage d'immersion et d'observation", a-t-elle souligné.

Elle signale que le défi que ces stagiaires sont appelés à relever est de placer le Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Louga à la première place nationale.

"Nous accueillons la 7e génération. La G 6 a fait 100% l'année dernière et classé le CRFPE de Louga comme 3e meilleur centre", a-t-elle fait savoir.

A l'en croire, la 7e génération est en mesure d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, à condition de travailler "de façon méthodique, dans la discipline. Qu'ils soient assidus et réguliers".

"Nous avons toutes les ressources, un personnel diversifié, des inspecteurs de l'éducation, des professeurs, instituteurs pour le faire", a-t-elle assuré.

Outre la première place nationale qu'ils doivent viser, "l'autre défi à relever, est la qualité des enseignements-apprentissages" que ces futurs enseignants sont appelés à dispenser, en s'appuyant sur la formation initiale dont ils ont bénéficié.

Elle rappelle que le ministère de l'Education nationale, "dans son souci d'améliorer la qualité des enseignements-apprentissages a revu le référentiel de formation au niveau des CRFPE".