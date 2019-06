Cote d'Ivoire: Elections apaisées en 2020 - Le mouvement «Unis autour de la Côte d'Ivoire » propose la création d'un ministère pour le rapprochement des Ivoiriens

« Il faut penser à la création d'un ministère du Rapprochement des Ivoiriens.

Ce ministère qui va travailler au quotidien à l'union des Ivoiriens autour de la Côte d'Ivoire ». C'est une proposition de Rabé Yagro Charles, président du mouvement Unis autour de la Côte d'Ivoire (Uaci).

C'était le samedi 1 juin, dans la salle de réunions d'un réceptif hôtelier de Korhogo, à l'occasion d'une conférence-débat sur le thème : « Quelles stratégies pour unir les Ivoiriens autour de la patrie ? ».

Pour Dr Rabé, à l'approche des échéances électorales de 2020, il faut tirer la sonnette d'alarme : « La fracture sociale en Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons connu des crises successives et nous pensons qu'il faut faire quelque chose devant ce triste constat.

Il y a eu, récemment, des évènements malheureux à Agboville, à Béoumi, etc. Il ne faut pas souhaiter que ce genre de situation se profile à l'horizon. Les élections approchent à grands pas, il faut un mouvement qui puisse travailler au rapprochement des Ivoiriens », sensibilise-t-i.

Il a ensuite préconisé d'autres "remèdes" en vue de bâtir, durablement, un « peuple formé et informé pour une Côte d'Ivoire transformée ». Ce, sont, entre autres, des conférences-débats, des tables-rondes, des jumelages entre différentes localités ivoiriennes et les alliances interethniques.

Présents à la cérémonie, Ipou Justin, chef de cabinet du préfet de la région du Poro et Issa Coulibaly, chef de canton et, par ailleurs premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le représentant local de l'exécutif ivoirien et l'autorité traditionnelle, tout en saluant chaudement l'initiative, n'ont pas manqué d'apporter leur caution morale.

Selon eux, de telles actions peuvent contribuer à pacifier le champ socio-politique et entrevoir, ainsi, des élections apaisées à l'horizon 2020. Afin que, ont-ils souligné, la Côte d'Ivoire poursuive inlassablement son développement si bien amorcé par le Président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement dirigé par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Outre la présence des autorités administratives et coutumières, on remarquait celle de nombreux étudiants de l'université Peleforo Gon Coulibaly et de maintes organisations et associations de la société civile locale.