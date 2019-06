Cote d'Ivoire: Alliance des Houphouétistes - Brice Kouassi salue l'adhésion de Jeannot Ahoussou-Kouadio

L'arrivée du président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, au Rhdp, dimanche, en présence de plus de 12 000 personnes venues du Bélier et de tout le V Baoulé, démontre à souhait que le Dr Brice Kouassi, maire de Didiévi, a eu raison de poser très tôt ses valises dans ce parti dirigé par le Président Alassane Ouattara.

C'est certainement la raison pour laquelle après avoir annoncé, le 18 mai, à Didiévi, l'arrivée du président du Sénat, l'honneur lui a été également fait d'être désigné comme président du comité d'organisation du meeting d'adhésion, le 2 juin, de Jeannot Ahoussou-Kouadio, à la place de la République de cette localité.

Pour lui, les nombreuses critiques le confortent, mais surtout confirment qu'il a pris le bon chemin.

« C'est une force pour nous. Cela nous vivifie. Cela prouve que nous avons raison parce que c'est quand votre ami s'énerve contre vous que vous entendez des choses qui viennent du plus profond de son cœur.

Aujourd'hui, on sait ce qu'on pensait de nous quand on était ensemble », a indiqué le maire Rhdp de la commune de Didiévi. Le tout premier à avoir eu le courage d'adhérer au Rhdp, au moment où ce département était hostile à ce parti et donc perçu comme un fils égaré. Mais à force de sensibilisation et d'actions concrètes de développement au profit des populations, elles ont fini par se laisser charmer.

Pour Brice Kouassi, avec l'arrivée de ce " leader", les choses sérieuses ne font que commencer. Il s'agit d'achever, dans les prochaines semaines, la conquête des populations du département par un quadrillage de toute la zone. « Nous allons aller en bataille, chacun avec ses avantages concurrentiels, avec son bilan et on verra», a promis le maire de Didiévi. Puis d'ajouter : « Vous verrez ce qu'on appelle la mobilisation, ce qu'on appelle quadriller le terrain, ce qu'on appelle la force sur le terrain. Ne vous pressez pas, vous verrez cela bientôt. Retenez que notre engagement au Rhdp est plus que jamais intact ».

De son côté, Jeannot Ahoussou-Kouadio a annoncé pour bientôt la colonisation de Yamoussoukro par le Rhdp, à travers un giga meeting à la place Jean Paul 2, avec la mobilisation de plus de 50 000 personnes en provenance du V Baoulé, du Bélier, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Car il s'agit de faire basculer le village natal du Président Félix Houphouët-Boigny au Rhdp, ce parti créé pour pérenniser son nom et ses œuvres, sa philosophie de vie et sa pensée politique.