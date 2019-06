Afrique: CAN 2019 - Tout sur la nouvelle formule de la compétition - Nouveau format

En Égypte, le tournoi continental accueillera, pour la première fois, 24 équipes.

Les sélections qualifiées ont été réparties en six groupes comprenant chacun quatre équipes. Les deux premiers de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour la suite de la compétition. Cette nouvelle formule connaîtra des huitièmes de finale pour la première fois de l'histoire de la Can.

Ce nouveau format permet à Madagascar, au Burundi et à la Mauritanie de disputer la Can pour la première fois.

Maintenant, on joue l'été

Alors qu'elle se jouait traditionnellement en hiver (janvier-février), la Coupe d'Afrique des nations aura lieu, pour la première fois, en été, du 21 juin au 19 juillet. Une décision prise par la Caf dans le but d'harmoniser son calendrier avec ceux des autres continents dont les compétitions phares se jouent à cette période. Cette année par exemple, la Copa América au Brésil démarre le 15 juin et s'achèvera le 7 juillet.

L'arbitrage vidéo pour la première fois

Pour la première fois, la reine des compétitions africaines connaîtra l'application de l'arbitrage vidéo (Var). Mais cette nouvelle technologie ne sera utilisée qu'à partir des quarts de finale.

Une Can sous état d'urgence

Pour la première fois également dans l'histoire de cette compétition, la Can va se disputer dans un pays sous état d'urgence. L'Égypte, confrontée à une vague de violences depuis l'arrivée au pouvoir, en 2013, d'Abdel Fattah al-Sissi, a décidé de prolonger à nouveau l'état d'urgence. Une manière de renforcer le pouvoir sécuritaire dans les différentes villes qui abriteront la compétition.

Cinq sélections arabes, un record

Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et l'Égypte, pays hôte, participeront à la Can 2019, ce qui constitue une grande première dans l'histoire du tournoi continentalAvant cette compétition élargie, le nombre maximum de participants arabes à une phase finale de la Can était de quatre.

