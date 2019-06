Afrique: CAN 2019 - Les Super Eagles veulent voler plus haut

Le Nigeria sera à sa 17e participation à la phase finale de la Can. Absent au Gabon en 2017, il entend rattraper le temps perdu avec de jeunes loups aux dents longues.

Quatre victoires, un nul et une défaite, le Nigéria a terminé premier de son groupe (qu'il composait avec l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles) avec treize points au terme des éliminatoires.

Il a inscrit quatorze buts et en a encaissé huit. Un parcours assez remarquable qui confirme son retour en force sur l'échiquier continental. Logé dans la poule B en compagnie de la Guinée, de Madagascar et du Burundi, le Nigeria a de réelles chances d'accéder en quarts de finale et poursuivre sur sa lancée.

Pour ce rendez-vous, Gernot Rohr, le technicien franco-allemand a choisi les joueurs les plus en forme du moment et surtout ceux qui ont contribué à la qualification de l'équipe. Entre autres, John Obi Mikel (expérimenté et talentueux) qui assurera la liaison entre la défense et l'attaque en compagnie d'Ogenyi Onazi, Wilfred Ndidi, Joel Obi et John Ogu.

L'attaque se reposera certainement sur Victor Moses, Ahmed Musa, Alex Iwobi et Simeon Nwankwo. Quand le bastion défensif sera l'affaire d'Abdullahi Shehu, Tyronne Ebue, Elderson Echiejile, William Ekong et Brian Idowu.

Le jeune portier Francis Uzoho (20 ans) qui a eu la lourde responsabilité de garder les perches lors de la phase finale du Mondial 2018 et des éliminatoires de la Can, sera encore là pour pallier l'absence de l'expérimenté et intraitable Vincent Enyeama.

Les héritiers de Rashidi Yékini ( la machine à buts décédé en 2014), Yay Yay Okocha (l'artiste), Daniel Amokachi, Finidi et autres sont capables de frapper un grand coup au pays d'El Khatib et deTaher Abu Zeid. La Guinée, le Madagascar et le Burundi, leurs adversaires du groupe B ne les effraient pas du tout de même que les autres prétendants à la couronne.