Maroc: Le prix de référence cible du blé rendu moulin fixé à 280 DH/ql

Le prix de référence cible du blé rendu moulin a été fixé à 280 dh/quintal (ql) pour une qualité standard, selon une décision conjointe visant la mise en place par le gouvernement de mesures pour assurer un bon déroulement de la commercialisation de la récolte des céréales au titre de la campagne agricole 2018-2019, a annoncé, vendredi, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts.

Signée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun, cette décision prévoit également une subvention forfaitaire de 5,00 dh/ql, accordée aux opérateurs pour les quantités de blé tendre de production nationale, acquises durant la période primable allant du 1er juin au 31 août 2019, indique le ministère dans un communiqué.

Elle porte aussi sur une prime de magasinage de 2,00 dh/ql par quinzaine, octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de blé tendre collectées du 1er juin au 31 août 2019, fait savoir la même source, notant que cette prime sera servie jusqu'à fin décembre 2019.

En outre, rapporte la MAP, ladite décision prévoit la protection de la production nationale de blé tendre à la frontière en fixant les droits de douane à 135% (au lieu de 30%) et ce, à partir du 1er juin 2019, ce qui devrait assurer une protection convenable de la production nationale, souligne le ministère. Il s'agit également de la reconduction du système d'appels d'offres pour l'approvisionnement des minoteries industrielles en blé tendre destiné à la fabrication des farines subventionnées, les premiers appels d'offres de l'année seront réservés exclusivement à la récolte nationale, relève le communiqué.

Concernant la qualité du blé, le ministère fait remarquer que les analyses effectuées sur les échantillons de blé tendre prélevés auprès des agriculteurs révèlent une qualité généralement bonne comparativement à la campagne précédente, avec un poids spécifique des grains de 80,2 kg/hectolitre en moyenne, dépassant de 3 points le standard (77 kg/hectolitre). Le taux de protéines connaît aussi une amélioration avec 12,4% en moyenne contre 11,4 % en 2018.

Par ailleurs, l'opération de l'accompagnement de proximité des agriculteurs bénéficie d'un encadrement rapproché sur le terrain par les services régionaux du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, ceux de l'Office national du conseil agricole (ONCA) et ceux de l'Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL), conclut le communiqué.