Maroc: L'Association S.O.S Brûlés s'attaque aux risques d'incendies domestiques

Une campagne de sensibilisation au profit de 2500 élèves dans 20 écoles

Depuis un peu plus d'un an, l'Association « S.O.S Brûlés » entreprend une campagne de sensibilisation destinée à réduire les risques d'accidents domestiques liés au feu.

Créée dans le but d'apporter appui et soutient aux brûlés démunis et à leur famille, l'Association marocaine d'aide aux brûlés aura, pendant cette période, rendu visite à plusieurs établissements scolaires, en collaboration avec la direction de l'Académie de la région Casablanca-Settat et la délégation régionale de Sidi Bernoussi. Placée sous la supervision de Mohamed Isnad, membre actif en tant qu'encadrant des activités de l'association, cette campagne de sensibilisation a ciblé cadres éducatifs, élèves et associations des parents d'élèves. Ainsi, 25 écoles et plus de 2000 personnes en ont bénéficié d'après le communiqué de S.O.S Brûlés.

Au programme, l'apprentissage de certains gestes de précautions simples à même d'éviter des situations dramatiques. Concrètement, les membres de l'association ont particulièrement sensibilisé les participants aux dangers liés aux butanes de gaz, en leur fournissant des explications sur l'extinction des incendies dont ces mêmes butanes seraient les premières causes au Maroc. Dans le rayon des objets du quotidien susceptibles d'être à l'origine du déclenchement d'un feu, les chargeurs de téléphones portables ont également été évoqués. En sus, des recommandations ont été dispensées aux parents en général et aux mamans en particulier, pour leur faire comprendre qu'un enfant et une cuisine ne font pas toujours bon ménage.

Toujours, dans le cadre de la prévention, plusieurs livrets ont été distribués aux élèves par S.O.S Brûlés. En plus des exposés et explications, des documents mettant en lumière via des photographies, l'ensemble des éléments pouvant être à l'origine d'un accident domestique entraînant un incendie ou une brûlure.

Cette campagne qui s'est étendue sur quatre périodes, allant de mars 2018 au mois de mai courant, a tout autant servi à expliquer aux jeunes et à leurs familles les gestes à adopter au moment de gérer une situation de panique résultant d'un incendie, tout en leur apprenant les bons gestes en cas de brûlures. Cette gestion des émotions a trouvé un prolongement dans les programmes de sensibilisation qui ont concerné les aspects tragiques post-traumatiques qui surviennent après l'incendie. En d'autres termes, comment gérer les conséquences douloureuses sur la santé et le psychique du brûlé. Justement, ladite campagne a été marquée par la participation de plusieurs victimes d'incendies. A travers des prises de parole aussi émouvantes que poignantes, ces témoignages ont sans aucun doute éveillé les consciences.

En réalité, cette campagne de sensibilisation n'est qu'un pan des bienfaits de l'Association marocaine d'aide aux brûlés sur son environnement. Puisqu'elle participe tout autant à aider les personnes nécessiteuses, en leur fournissant, entre autres, des soins de santé, des médicaments mais aussi du matériel médical et chirurgical. Autant d'actions confirmant son importance et son utilité publique.