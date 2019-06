Ile Maurice: Rodrigues - Lancement de «Zanfan de l'île Rodrigues» en grande pompe

La littérature rodriguaise s'enrichit. «Zanfan de l'île Rodrigues», une oeuvre de la Réunionnaise Florence Lebouteux, a été lancé le mercredi 29 mai dernier à Port-Mathurin. Le lancement a eu lieu en présence du Chef commissaire Serge Clair et de la commissaire des Arts et de la culture Rose De Lima Edouard Ravina.

L'ouvrage aborde plusieurs thèmes, dont la biodiversité, le dessalement d'eau de mer et l'environnement entre autres. «Pour pouvoir écrire ce livre, je suis allée à la rencontre des gens,, j'ai écouté ce qu'ils avaient à me raconter. J'ai voulu sortir un ouvrage agréable à lire et à regarder de par ses illustrations» a expliqué Florence Lebouteux.

Serge Clair est quant à lui revenu sur l'importance de la littérature rodriguaise. «Cet ouvrage est une mission et une vision à l'intention de ceux qui croient que Rodrigues n'a pas d'importance et n'a aucune capacité» a-t-il affirmé, rappelant encore une fois que l'île a sa place au sein de la République. Dans la foulée, il a annoncé

Selon Rose De Lima Edouard Ravina, ce lancement était une occasion de réunir les écrivains et les lecteurs autour de leur passion commune. Dans la foulée, elle a annoncé la deuxième édition du prix littéraire 'Diego Rodriguez' à l'intention des jeunes de 11 à 17 ans. Le but étant de permettre aux jeunes d'exprimer leurs talents. «En participant, certains jeunes auront l'opportunité de découvrir leurs talents pour l'écriture. De plus, avec des ouvrages en créole, ils démontrent leur sens d'appartenance à notre langue maternelle, qui est le fondement de notre identité ».