Tunisie: L' Espérance de Tunis championne de Tunisie pour la 29ème fois

Comme attendu, l' Espérance de Tunis a pris ce lundi les points qui lui manquaient pour s'assurer définitivement le titre de champion de Tunisie.

Quelques jours seulement après avoir remporté la Ligue de Champions africaine, la formation espérantiste enchaîne avec le championnat tunisien. Grâce à sa victoire contre la Jeunesse Sportive Kairouanaise, le club Sang et Or a remporté le 29e titre de champion de Tunisie de son histoire.

Au terme d'un match en retard de la 23ème journée la Ligue, le club de Bab Souika a fait le boulot s'imposant (4-0) contre la JS Kairouan. La formation sang et or s'est imposée dans cette rencontre grâce à des réalisations d'Edem Rejaibi (35 mn), Haythem Jouini (65 mn SP) et Saad Beguir (72 et 86 mn).

Avec 56 points au compteur, l' Espérance ne peut plus être rejointe au classement. Les Sang et Or mettent encore la Tunisie à leurs pieds en remportant le 29ème titre du champion de Tunisie et le troisième d'affilée.