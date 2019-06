Burkina Faso: Pr Stanislas OUARO consacré meilleur ministre en charge de l'Alphabétisation par « Afrique vérité »

Le ministre de de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, a reçu le 17 mai 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire, le « prix africain pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales 2019 », pour son engagement et ses efforts dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, mais surtout pour son travail en faveur de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales.

Le jury du grand prix de l'émergence en Côte d'Ivoire désigné par l'ONG « Afrique Vérité » lui a décerné ce prix, au cours de la 8ème édition de la cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'Emergence organisée à Abidjan.

" En ce qui me concerne, ce prix est une récompense que je reçois avec beaucoup de fierté et d'humilité. Je le dédie à Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso, à Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'ensemble de mes collaborateurs et à tous les acteurs de l'éducation qui malgré la situation difficile travaillent pour une éducation de qualité dans notre pays", a indiqué le Pr OUARO.

Quant au Directeur général d' «Afrique Vérité», Fornier Lath, il a soutenu que c'est au terme d'une enquête d'opinion sur des personnalités compétentes, des talents et des valeurs qui honorent l'Afrique que le Pr Stanislas OUARO et 10 autres lauréats ont été retenus dont deux autres burkinabè que sont Monsieur Abou Simbel OUATTARA, Président Directeur Général de MOABLAOU S.A. à Ouagadougou et M Mamadou Salogo, Président du Conseil national des burkinabè de Côte d'ivoire.

« Afrique vérité » pour la promotion de la bonne gouvernance est une structure d'émulation qui a pour ADN la célébration des talents, des valeurs qui font honneur à toute l'Afrique.