Sénégal: Parfum de scandale autour du pétrole et du gaz - Aliou Sall accusé d'avoir bénéficié de pots-de-vin par la BBC

Dans un reportage publié par la Bbc, Aliou Sall, le maire de Guédiawaye et frère du président de la République, est cité dans une affaire de pot-de-vin. La chaine britannique révèle que l'actuel directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a reçu un versement de 250.000 dollars (147 millions de FCFA) de la part de Frank Timis, alors que la somme était présentée comme une taxe. Des accusations battues en brèche par les avocats du mis en cause.

Ça sent encore une fois le pétrole et le gaz dans le pays. Après les révélations du leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko sur une «magouille autour des blocs de Kayar et Saint-Louis», avec «la complicité de Aly Ngouille Ndiaye, l'intervention de Aliou Sall» et «la bénédiction de Macky Sall», c'est au tour de la Bbc Panorama de soulever un autre lièvre impliquant le frère du président de la République. Le média britannique révèle que l'homme d'affaires Frank Timis a obtenu, à travers sa société Pétro Tim, deux concessions de gaz et de pétrole, en 2012, alors qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine. Il y place le frère du président, Aliou Sall, à qui il aurait fait signer un contrat juteux. Selon la Bbc qui dit avoir obtenu le contrat d'Aliou Sall, les détails montrent que ce dernier a été payé 25.000 dollars par mois pendant 5 ans, à savoir 147 millions de FCFA, pour un total de 1,5 million de dollars, soit 882 millions de FCFA. Mieux, Aliou Sall se serait vu promettre des actions d'une valeur de 3 millions de dollars dans les sociétés de Franck Timis. Un paiement jugé «douteux» et «étonnant», selon un spécialiste des affaires de corruption et de fraude, pour une consultance de quelqu'un qui n'a aucune expérience dans ce secteur.

Poursuivant dans ses accusations, la Bbc montre que British Petroleum (BP) a racheté les parts de Franck Timis pour 250 millions de dollars. Selon le média britannique, les contrats de redevance indiquent qu'au cours de 40 prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre 9 et 12 milliards de dollars, soit entre 5.292 milliards et 7.056 milliards de FCFA. Ce qu'elle considère comme des chiffres qui n'avaient jamais été rendu publics. Le comble dans cette affaire, la Bbc dit avoir découvert un paiement «qui a tout l'air d'un pot-de-vin». Elle a ainsi publié un email envoyé au trust Offshore de Franc Timis où il est dit que des taxes sont dues au gouvernement sénégalais et Frank Timis voudrait 250.000 dollars (147 millions de FCFA) pour honorer le paiement. Sauf que, selon Bbc, l'argent n'était pas destiné à l'Etat du Sénégal, mais a été plutôt versé à une société dénommée Agritans Sarl, appartenant à Aliou Sall. Selon elle, un autre quart de million de dollars a été secrètement versé au frère du président, alors que la somme est présentée comme une taxe.

Tout naturellement, les mis en cause ont battu en brèche les accusations de pot-de-vin. Les avocats du frère de Macky Sall ont démenti ces accusations de corruption et menacé de porter plainte contre la Bbc (voir par ailleurs). Pour eux, Aliou Sall n'a jamais reçu d'actions et il a été «embauché pour son expertise et non parce qu'il est le frère du président Sall». Mieux, ils indiquent que leur client «n'a jamais assisté à une réunion avec le président Sall au sujet de l'accord».

LA REPONSE DE FRANK TIMIS SUITE AUX ACCUSATIONS DE LA BBC : «Ces allégations sont entièrement fausses»

L'homme d'affaire Frank Timis cité par Bbc, dans une enquête faisant état de pot de vin versé au frère du président, Aliou Sall concernant les concessions pétrolières Saint-Louis Offshore Profond et Cayar Offshore Profond nie tout en bloc. Dans un communiqué, repris par Bbc, le groupe de l'homme d'affaire livre sa version des faits et parle d'affabulations.

«Ces allégations sont entièrement fausses. Il n'y a eu aucun acte répréhensible concernant les concessions pétrolières Saint-Louis Offshore Profond et Cayar Offshore Profond.

En réalité, la concession - qui a été attribuée par le président Wade - était un investissement hautement risqué et spéculatif, assorti d'obligations d'investissement substantielles et coûteuses. Au moment où les concessions ont été attribuées, aucun hydrocarbure n'avait été découvert et il était fort probable qu'ils ne le seraient jamais. Au cours des 40 dernières années, de nombreuses multinationales du secteur du pétrole et du gaz ont eu la possibilité d'explorer et de développer pleinement la concession, mais ne l'ont pas prise, sans doute en raison des risques importants que cela impliquait.

En 2014, on ne savait toujours pas si la concession donnerait des gisements de pétrole ou de gaz viables. Suite à l'important capital de pionniers, à la motivation et à l'expérience de M. Timis et à ses relations crédibles avec d'autres développeurs pétroliers et gaziers, la concession a le potentiel de générer des milliards de dollars de recettes pour la population sénégalaise et de fournir du gaz pour générer de l'énergie pouvant alimenté dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, au bénéfice de millions de personnes supplémentaires. Nous sommes fiers de notre travail et réaffirmons que ces revendications sans fondement sont rejetées».