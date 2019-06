Angola: L'ex-ministre des Transports accusé de fraude

Luanda — Le ministère public accuse l'ancien ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, d'avoir utilisé des moyens frauduleux pour détourner les fonds publics afin de tirer profit de ses entreprises et de certaines entités privées avec des revenus du Conseil national des chargeurs (CNC).

L'acte d'accusation, qui figure dans le cas du CNC, a été lu lundi au tribunal, dont le procès a débuté depuis vendredi dernier à la chambre criminelle de la Cour suprême de Luanda.

Dans ce procès, Augusto Tomás et quatre autres accusés (Isabel Bragança, Rui Moita, Manuel Paulo et Eurico da Silva) sont responsables de crimes de détournement de fonds, d'infraction aux règles d'exécution du budget et d'abus de pouvoir.

Les dispositifs frauduleux cités dans le dossier par le procureur, qui auraient été commis par Augusto Tomás, ont escroqué l'Etat angolais de plus d'un milliard et 500 millions de Kwanza, de plus de 40 millions de dollars américains et de plus de 13 millions euros

La mise en œuvre de "l'indiscipline" financière, comme l'a dénommée le ministère public, pratiquée par Augusto Tomás et ses co-accusés, n'a été possible que parce que l'ancien dirigeant n'avait pas créé de conseil fiscal pour contrôler les comptes de l'institution, en tant qu'établissement public supervisé par le ministère des transports.