Angola: Les députés votent la proposition révisée du Budget général de l'État

Luanda — La proposition du Budget général de l'État révisée (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice économique 2019 est soumise au vote final jeudi (06), au cours de la 5e réunion plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale.

La proposition du Budget général a été révisée ayant pour référence le prix du pétrole à 55,00 USD le baril et remplace l'OGE approuvé en décembre dernier, d'une valeur de 11,2 milliards de kwanzas et avait été élaboré sur la base d'un prix du baril à 68,00 USD.

La proposition prévoit des recettes et des dépenses estimées à dix trillons trois cent soixante douze milliards huit cent soixante quatre millions six cent soixante quatorze mille cent douze kwanzas et quatre vingt douze centimes (10.372.864.674.112,92), moins neuf pour cent du montant fixé pour le budget actuel.

Le budget de l'État révisé a pour but de rendre possible la réalisation des objectifs macroéconomiques et des politiques de développement du gouvernement angolais, prévus pour 2019 dans le cadre du Plan de développement national (PDN) 2018-2019.