Congo-Kinshasa: La Police des Nations Unies au cœur de la lutte contre le Kidnapping à Rutshuru

communiqué de presse

Dans le cadre de la protection des civils, le Sous-secteur de la Police Monusco à l'Est de la RDC et l'Unité de la Police Nationale Congolaise du quartier Kiringa, ont effectué le 30 mai 2019, une patrouille conjointe de moyenne portée dans la ville de Rutshuru et ses environs.

Avant le départ, le chef de la patrouille de la Police des Nations Unies a indiqué : « Nous menons une patrouille ordinaire de Police. Pendant cette patrouille, nous interagirons avec la population pour une évaluation sécuritaire de la zone visitée. Vous savez que la ville de Rutshuru a souffert des difficultés sur le plan sécuritaire avec le phénomène du kidnapping. Il nous faut mettre l'accent sur la sécurité, à travers ce type d'opération, en appuyant les forces de défense et de sécurités nationales, comme l'indique notre mandat ».

Au cours de la patrouille, les policiers ont échangé avec des personnes ressources et la population sur des sujets en rapport avec la sécurité. Au quartier Kiringa, un habitant soutient que la situation sécuritaire est relativement calme mais elle reste imprévisible à cause du phénomène de kidnapping. Durant cette patrouille, l'équipe conjointe n'a constaté aucun cas susceptible de troubler la tranquillité de la population dans les quartiers et leurs environs.

En sillonnant les artères et certaines ruelles de Rutshuru, la patrouille a observé un arrêt pour interagir avec un revendeur devant sa concession et non loin de son point d'affaire, qui a voulu gardé l'anonymat. « En apprenant les nombreux cas de banditisme dans la ville, nous ne sommes pas tranquilles. Et, les kidnappings traumatisent la population de ce quartier. C'est pourquoi je n'ose pas rester ici jusqu'au crépuscule même, si ma marchandise n'est pas écoulée. Et une fois chez moi, je n'y ressors que le lendemain par peur de ces gens qui font du mal aux autres. Les rares fois que je peux rester un peu longtemps ici pour la vente, c'est quand je vois vos patrouilles stationnées à ce carrefour. Nous souhaitons vivement que la paix et la sécurité reviennent ici pour le bien de tous » a - t - elle expliqué. Comme lui, les personnes rencontrées aux alentours ont aussi apprécié cette opération et ont émis le souhait qu'elle soit pérenne.

Tous les jours dans la ville de Rutshuru, la Police des Nations Unies effectue plusieurs patrouilles en compagnie de la Police Nationale Congolaise. Ces actions entrent dans le cadre de la protection des civils, un axe important du mandat de la MONUSCO.

La situation sécuritaire de la ville de Rutshuru reste préoccupante et ces types d'opérations permettent d'occuper le terrain et de mettre les populations et leurs biens à l'abris des malfaiteurs. Ce sont aussi des occasions pour sensibiliser les populations et les inviter à coopérer avec les forces de sécurité afin d'identifier et de neutraliser les délinquants.