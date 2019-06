Ile Maurice: Relations Maurice-UK - L'anniversaire de la Reine annulé suite aux propos «incendiaires» de Pravind Jugnauth

L'anniversaire de la Reine ne sera pas célébré ce mardi 4 juin au Haut-Commissariat britannique. La raison évoquée par Keith Allan, le Haut-Commissaire à Maurice, est «les propos incendiaires de Pravind Jugnauth à New-York.»

Lors de son discours dans le cadre de l'Africa dialogue Series 2019 le mercredi 22 mai dernier à New-York, le Premier ministre a déclaré que le déplacement des Chagossiens est semblable à un «crime contre l'humanité.» La remarque n'aura pas été sans conséquence.

Sollicité, Keith Allan a déclaré que les fêtes d'anniversaire de la Reine «are intended to celebrate the relations between the UK and other countries.» Mais il poursuit qu'il serait inapproprié de tenir une telle fête à Maurice si tôt après les propos «injustifiés et incendiaires» de Pravind Jugnauth à New-York.