Ile Maurice: Affaire Betamax - Le DPP renvoie la balle à la police

Affaire Betamax: une épée de Damoclès pour le gouvernement

Sa position était attendue depuis que la Cour suprême a donné raison à la State Trading Corporation, vendredi 31 mai dernier. Selon Me Satyajit Boolell, Directeur des poursuites publiques (DPP), le jugement de la cour n'a pas d'incidence sur les accusations qu'il avait rayées contre Navin Ramgoolam , Anil Bachoo, Vickram Bhunjun et d'autres hauts fonctionnaires.

Le DPP a precise que dans le dossier soumis par la police, il est fait mention que «the evidence gathered by the police as contained in the file submitted to the ODPP did not reveal the commission of any offence by the suspects.»

Cependant, le DPP conseille au Commissaire de Police de rouvrir les enquêtes pour déterminer s'il y a eu bien des offenses commises sous la Public Procurement Act.

Communiqué du bureau du Directeur des poursuites publiques by L'express Maurice on Scribd