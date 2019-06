Cameroun: Enam - Le Minfopra transmet les félicitations du chef de l'Etat

Le ministre Joseph LE les a adressées aux élèves de cette grande école après la cérémonie de levée des couleurs lundi le 3 juin 2019 à Yaoundé.

Le pas martial des élèves de l'école nationale d'administration et de magistrature (Enam) a une fois de plus séduit le président de la République, Paul Biya, au boulevard du 20 mai. C'était lors du défilé civil de la 47e édition de la Fête de l'unité nationale. Des félicitations que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, tutelle technique a transmises hier à ces destinataires après la cérémonie de levée des couleurs. Une cérémonie solennelle qui a revêtu un caractère spécial parce que présidée pour la toute première fois par le ministre Joseph LE.

En présence du directeur général de l'Enam, Bertrand Pierre Sombou Angoula. Le lieutenant Bella Akono Pauline II, chef des élèves pour le compte du ministère de la défense, a dirigé cette salutation du drapeau tricolore, rythmé par la fanfare.

Dans son discours de circonstance, le directeur général de l'Enam a relevé les bienfaits de l'encadrement et la collaboration dont il bénéficie du Minfopra. Puis s'en est suivie la lecture du message de félicitations du chef de l'Etat dans lequel le président Paul Biya salue le sens patriotique et l'attachement aux valeurs républicaines des élèves de l'Enam. Des attitudes qui témoignent leur détermination à servir le pays.

Dans son propos liminaire, le ministre Joseph LE, a saisi cette opportunité pour féliciter l'équipe dirigeante ainsi que les élèves pour les efforts fournis pour que cette grande école retrouve ses lettres de noblesse. Pour maintenir ce cap, il a tenu à rappeler aux élèves leurs droits et devoirs afin que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de l'administration publique camerounaise.

Ceci à travers une conduite exemplaire partout où ils se trouvent. « Vous êtes appelés à devenir des serviteurs de l'Etat et de l'intérêt général. C'est là que réside votre grandeur et celle du destin qui vous attend », a ajouté le ministre.

En bon père de famille, il a insisté sur les notions de service et d'humilité. « Mes chers enfants, pour être grand, un vrai grand, il faut être humble, discipliné, désintéressé et surtout travailleur. La dignité doit toujours transparaître dans vos actes, vos propos et votre attitude », a-t-il conclu.

A l'équipe dirigeante de cette institution, la tutelle technique a prescrit fermeté afin que l'Enam continue d'inspirer la noblesse républicaine d'antan. C'est à ce prix que les fonctionnaires issus de ce moule mettront un point d'honneur sur le bien-être des usagers pour une administration publique plus performante.