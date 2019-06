Cameroun: Fin du jeûne de mois de Ramadan - La fête c'est demain

A quelques heures de la fin du jeûne, plusieurs fidèles sont entrés en méditation en attendant les réjouissances.

Alors qu'ils attendent la fête de fin du Ramadan ce mercredi,5 juin 2019 les fidèles musulmans vivent les derniers instants du mois sacré. Période considérée comme l'une des plus importantes du mois du Ramadan, ils intensifient les prières dans les mosquées. Prières nocturnes intenses, prêches, isolement dans les mosquées appelé « itikaf », entre autres.

En cette période qui caractérise le dernier virage, les mosquées se remplissent et les prières sont multipliées. Ces fidèles laissent leurs maisons pour s'isoler dans les mosquées et abandonnent toute autre activité. Ce virage est considéré comme la période la plus importante du mois de Ramadan. Ainsi, ils ont engagé samedi 24 mai dernier, les dix derniers jours en conformité avec le Qur'an.

Ces derniers passent des nuits blanches pour accueillir la nuit du destin ou « laylatul Qadr ». Dans les familles, c'est la pression intense pour le dernier jour appelé « Yawmul âkhir » connu sous le nom de « djaadjibéré ». Les ateliers de couture, les marchés, les salons de coiffure et de couture sont saturés. Les pressions s'intensifient chez les tailleurs. Les musulmans font les derniers marchés. Les plus aisés achètent les moutons ou les boeufs et les moins aisés achètent la viande entre autres.

Sous la présidence du Lamido de Garoua, des autorités administratives, traditionnelles et religieuses et les imams de la région du Nord, s'est tenue dimanche dernier à Garoua, la cérémonie religieuse de fermeture du Saint Qur'an qui marque le dernier « tafsir ». Lors du prêche, l'Imam Djafar a raconté l'histoire du prophète Daoud. A travers cette histoire, il a attiré l'attention des parents sur l'éducation des enfants et l'égalité entre ces enfants pour un climat favorable dans les familles et aussi la bonne gouvernance.

Après le grand prêche les imams ont prié pour la paix, le retour au calme dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'Extrême-Nord ainsi que du vivre ensemble. Ils ont aussi prié pour le repos des âmes perdues, le mariage et la paix dans les couples, la richesse, la bonne santé et une prompte guérison des malades, l'amour et la prospérité, la fraternité, une pluie abondante et une bonne récolte.