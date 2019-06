Cameroun: Golf - Diguisto Ronaldo illumine la 8eNocturne

Il s'est récemment imposé en messieurs à Douala, tandis que Patricia Aubras terminait en tête chez les dames

Intérêt croissant pour la petite balle blanche dans la capitale économique. La 8e édition de la Nocturne de golf, disputée les 25 et 26 mai derniers sur le Golf Practice de Douala, a attiré 84 joueurs cette année, alors que le nombre de golfeurs inscrits l'année dernière pour cette compétition était de 65. A cela il faut ajouter les invités non pratiquants présents pour l'occasion.

L'épreuve, disputée sur le parcours « 5 trous » du Golf Practice, en marquait la fin de la saison 2018-2019. « Nous avons noté un réel engouement et une véritable motivation des joueurs tout le long du parcours », relève Nazaire Mbateng, président organisateur de l'événement. Pendant l'épreuve en effet, les joueurs vont rivaliser d'adresse avec des swings et des coups d'approche plus ou moins réussis. Le public s'est aussi délecté de coups avec effet rétro et autres attaques de green en régulation...

Quelques semaines après le retour en grâce de Tiger Woods sur la scène golfique internationale, les pratiquants venus de Kribi, de Tiko et de Douala ont pris d'assaut le parcours par la série « Découverte », avant que suivent les séries « Débutants » et « Amateurs classés ». Un des temps forts de la Nocturne a été le « Hole in One » (« Le trou en un »), dont le gagnant devait remporter une voiture mise en jeu.

Aucun des golfeurs n'y est parvenu. Philippe Anselmi, joueur qui s'est le plus rapproché de cet objectif, a échoué à 25cm du trou. Au final, chez les hommes, le meilleur score brut a été réalisé par Ronaldo Diguisto, avec 14 coups, tan dis que Patricia Aubras s'imposait en dames, en rendant une carte de 20. En score net, Henri Epesse, Donald Mba Azeme et Ravi Kumar ont respectivement occupé les trois premières places. Côté dames, ce podium a été composé par Marie Lele, Christelle Yondo et Nicolas Cathy.