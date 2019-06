Congo-Brazzaville: Education - Anatole Collinet Makosso recadre les choses au lycée d'excellence de Mbounda

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a condamné avec fermeté l'attitude jugée antirépublicaine d'une frange du personnel de l'établissement qui, pour réclamer son dû, a résolu d'affamer les enfants venus de tous les coins du pays. Une réclamation que le gouvernement a, d'ailleurs, résolue avant même l'arrivée du ministre à Dolisie pour mettre chacun devant ses responsabilités.

« Depuis 2011, soit sept ans, il n'y a jamais eu de retard de paiement du personnel du lycée d'excellence Denis-Sassou-N'Guesso de Mbounda. Pour un petit retard dû au fait que le pays traverse une période difficile, vous avez décidé d'affamer les enfants. De tels comportements ne sont pas tolérables », a martelé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dans une communication faite au personnel dudit lycée, le 3 juin à Dolisie, dans le département du Niari. Anatole Collinet Makosso a, en outre, annoncé des mesures fermes qui seront prises à l'encontre des instigateurs du mouvement qui a poussé une frange des travailleurs (qui ne sont pas fonctionnaires) à fermer le magasin, à ne pas faire la cuisine, à laisser les élèves affamés une journée durant alors que ce ne sont pas les aliments qui manquaient.

« Ils ont confondu le milieu scolaire au milieu d'agitation syndicale anarchique ou politique », a souligné le ministre qui a expliqué que les pouvoirs publics donnent la primauté à l'éducatif et non répressif. Certains compatriotes ne perçoivent pas le message, ne comprennent pas cette tolérance au point de vouloir marcher sur l'autorité de l'État, a-t-il déclaré. « C'est inadmissible », a-t-il fait savoir d'un ton ferme.

En dehors de cette situation déplorable, tout se passe bien au lycée d'excellence Denis-Sassou-N'Guesso de Mbounda. « Dans l'ensemble, on est satisfait de ce que l'année qui touche à sa fin s'est bien passée. Dans la plupart des cas, le personnel enseignant et les élèves ont été exemplaires », a constaté le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

Il a, par ailleurs, assuré que le gouvernement continuera de tout mettre en œuvre pour que les choses se passent normalement, notamment le protocole d'accord conclu avec tous les partenaires : les finalistes et les parents d'élèves, ainsi que les engagements pris à l'endroit des prestataires, des bénévoles également.

Les examens d'Etat se préparent normalement

Avant Dolisie, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation est passé par le lycée de Mvouti, dans le département du Kouilou. Il s'est fait une idée du niveau d'avancement des programmes, de l'état d'esprit des élèves, notamment les candidats au baccalauréat, à quelque deux semaines de cet examen. Dans une démarche pédagogique visant à mettre en confiance les candidats, Anatole Collinet Makosso a disposé de son temps pour traiter un sujet de philosophie avec les élèves de terminale. Une manière de s'assurer non seulement de la maîtrise du programme et de leur capacité à restituer les connaissances acquises mais aussi de la maîtrise de la méthodologie qui est déterminante sur l'ensemble des matières en série littéraire.

Dans la capitale de l'or vert, le ministre s'est prêté au même exercice avec les élèves de troisième du collège Saint Paul, avant de faire autant au lycée de Dolisie II. Les performances au baccalauréat et au BEPC blancs, les difficultés rencontrées par les élèves ont fait l'objet d'échanges fructueux. Les enseignants ont, quant à eux, été exhortés à lier la théorie enseignée à la pratique pour une meilleure fixation des connaissances. Le temps qui reste doit donc être mis à profit pour faire les derniers réglages afin de mieux affronter les épreuves.

« Nous demeurons confiants quant à la préparation des élèves. Toutes les conditions sont réunies pour que les évaluations se déroulent normalement. Les enfants sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. On peut espérer que nous pourrons avoir d'assez bons résultats cette année et peut-être meilleurs que l'année dernière », a indiqué le ministre Anatole Collinet Makosso. En disant au revoir aux élèves, il a souhaité ne pas les retrouver l'année prochaine au même niveau. Une manière de dire qu'ils doivent faire de leur mieux pour réussir aux examens.