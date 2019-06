Congo-Brazzaville: Collectivités locales - Dolisie va bientôt avoir un centre de traitement des ordures ménagères

L'affaire est inscrite à l'ordre du jour des travaux de la cinquième session ordinaire du conseil municipal ouverts le 31 mai dernier par le maire de la ville, Ghislain Nguimbi Makosso.

La capitale de l'or vert sera bientôt dotée d'un centre d'enfouissement et de traitement des ordures ménagères. Le président du conseil municipal de la ville, évoquant l'installation de cette structure, a annoncé la signature sous peu des accords entre le gouvernement, les bailleurs de fonds et la mairie de Dolisie. A cet effet, une mission venant de la France y est attendue d'ici à juillet.

Les conseillers municipaux ont été également informés du lancement, à l'avenir, d'un vaste projet financé à 50% par la Banque des Etats de l'Afrique centrale. En effet, ce projet que le gouvernement entend mener par le biais de La Congolaise des Eaux est une réponse donnée à la descente des conseillers, en 2018, à l'usine d'adduction d'eau à Tahiti devenue défectueuse. Les financements sont disponibles et les études de faisabilité ont débuté. Le projet consiste à construire une nouvelle usine d'une capacité de 1500 m3 par heure en béton à la rive gauche de la Loubomo ; la réhabilitation de l'ancienne usine ; la construction au sol d'un nouveau château d'eau dans un endroit le plus élevé de la ville de 5000 m3. Il s'agira également de la réhabilitation du château d'eau d'Hammar de 2000 m3, et de la fourniture d'eau ainsi que du branchement de dix mille compteurs dans les endroits privés d'eau. Au terme du projet, La Congolaise des Eaux vise 8000 m3 d'alimentation d'eau potable.

Au cours des travaux, les participants auront de même l'occasion d'examiner le rapport d'intersession. Il s'agit, en effet, de la quatrième session ordinaire qui avait défini les contours des prochaines actions du conseil municipal à travers de multiples recommandations. C'est ce qui explique la restructuration ressente de la recette municipale. A ce sujet, cinq chef de service ont été nommés, à savoir le chef de service des fonds et valeurs chargé de la réception et de la gestion des valeurs inactives ; de la restauration des timbres dans les services d'état civil ; de la restauration de la vignette de taxe de stationnement et de roulage ; de la gestion exclusive des valeurs inactives par la recette municipale et de la rotation régulière des collecteurs des fonds.

En vue de la meilleure maîtrise des recettes, le logiciel « simba », installé récemment, a débuté la gestion du fichier des contribuables avec la collecte de la taxe de roulage. Il sied de signaler qu'après deux ans de passage à vide, la recette municipale a installé un nouveau receveur.

Par ailleurs, les conseillers ont été informés de l'épidémie de la fièvre chikungunia qui sévit dans la ville avec comme épicentre les quartiers Bacongo et Gaia. C'est ainsi il est instauré une opération de salubrité chaque premier et troisième samedi du mois afin de riposter contre les moustiques.