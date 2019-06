Congo-Brazzaville: Ecole de Bandzié - Trois questions à Nell François Moungabi-Mankissa

interview

Lors de la rentrée scolaire 2018-2019, l'association Létili actions France Congo (Lafco) et la population des villages du district de Zanaga avaient sollicité l'intervention du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, afin que l'école de Bandzié, localité située à 9 km de la commune urbaine de Zanaga, dans le département de la Lékoumou, ne manque pas de directeur. A un mois de la fin du cycle scolaire, Nell François Moungabi-Mankissa, président de l'association, répond aux Dépêches de Brazzaville.

De quelle manière s'est finalement dénoué ce qui semblait s'apparenter à un oubli lors de la rentrée scolaire 2018-2019 ?

L'école primaire, dont nous assurons la logistique grâce à Lafco, risquait, à la rentrée dernière, de manquer de directeur. Selon la réglementation, une école sans direction aurait pénalisé les enfants de Bandzié, localité située à 9 km de la commune urbaine de Zanaga. Trois autres écoles se trouvaient dans la même situation : Madzounou, Kimboto et Sala-Mbama. Les affectations souhaitées y ont été effectuées. Notre interpellation au haut niveau de l'Etat a permis à nos quatre-vingts élèves inscrits de reprendre le chemin de l'établissement scolaire, construit en 1972 et réhabilité par nos soins en 2017. Ils ont pu retrouver les trois salles de classe, leur bibliothèque, la salle informatique et des sanitaires rénovées. C'est l'occasion pour nous de remercier la presse, les personnes qui ont soutenu notre action et, bien sûr, les autorités de tutelle.

La sérénité et la quiétude ont été retrouvées au sein de l'école de Bandzié. Cette année scolaire se termine-t-elle dans des conditions satisfaisantes et comment abordez-vous la prochaine rentrée 2019-2020 ?

Provenant du corps administratif et académique, nous avons reçu de bons rapports tout le long de l'année scolaire 2018-2019. A ce jour, forts de projections des résultats, nous estimons que cette année se termine en beauté. La réussite est au rendez-vous grâce à notre partenariat avec l'association Letli Actions d'une part, et de l'autre, à l'implication des cadres ressortissants de Zanaga. Qu'ils soient ici tous remerciés. La liste est bien longue. Citons tout de même les personnes ressources de notre association telles que Jean Arsène Oniami, président de la cellule locale à Zanaga et le Dr Basile Mounkassa, notre commissaire aux comptes. Avec eux, Me Jean Clément Ngatali, Alain Bayeni, Claude Saya, Patrick Tsiba, le personnel enseignant, les parents d'élèves et d'autres personnes qui, de loin ou de près, nous aident, non seulement à prendre en charge la rémunération des deux enseignants volontaires engagés, mais aussi à assurer la sécurité et le bon fonctionnement administratif de cet établissement scolaire. Nous aborderons l'année scolaire 2019-2020 avec beaucoup d'ambitions. Notre souci premier sera de maintenir une équipe pédagogique sur place. Pour ce faire, nous demandons une fois de plus aux autorités, tant locales que nationales, de veiller à ce qu'il y ait, dans chaque école, au moins un enseignant permanent, un directeur d'école et, comme nous le faisons depuis plus de deux ans, nous viendrons en aide à l'Etat en assurant la logistique et la rémunération des vacataires en cas de besoin. Nous avons également prévu l'ouverture d'une nouvelle salle informatique et l'équipement de la bibliothèque.

En dehors du soutien à l'école publique, qui offre là l'un des moyens de garantir l'égalité des chances aux générations futures, Lafco porte-t-elle d'autres projets ?

Nous travaillons pour un rapprochement entre les Congolais de l'étranger désireux d'établir des synergies avec le Congo en général, plus particulièrement pour le département de la Lékoumou. Ce travail a été amplifié lors de la municipalisation accélérée, en 2014, à Sibiti. En 2020, l'année de la commémoration du centenaire de Zanaga, nous porterons un projet de grande envergure dont les détails seront connus du public au fur et à mesure. Nous aurons besoin du soutien de toutes les forces vives de la nation en général et, en particulier, celles de nos autorités républicaines et des administrations avec lesquelles nous souhaitons mettre en place des accords de partenariat public / privé.