Afrique: La condition de vie des enfants en progression

L'organisation non gouvernementale Save the chidren, qui célèbre cette année son centenaire, a effectué une vaste étude sur l'évolution de la condition des enfants dans le monde entre 2000 et 2019.

Les critères retenus par l'organisation comprennent l'alimentation, l'accès aux soins et à l'éducation, la sécurité, l'intégrité physique, mais aussi l'égalité des chances, l'accès aux techniques de l'information et de la communication, etc.

La condition des enfants a progressé partout dans le monde, sauf en Syrie, au Venezuela et à Trinidad et Tobago. Les progrès les plus notables ont été enregistrés en Afrique. La Sierra leone, le Rwanda, l'Ethiopie, le Niger et le Burkina Faso sont les pays où la condition des enfants s'est le plus améliorée dans le monde.

Aujourd'hui, les pays africains où les enfants bénéficient des meilleures conditions de vie sont la Tunisie, Maurice et l'Algérie, dont les scores sont proches de ceux des pays développés (les Etats-Unis sont à 941, la Tunisie à 929).

A côté de ces exploits, le médiocre score de la Guinée équatoriale retient les attentions, en dépit d'un revenu par habitant parmi les plus élevés d'Afrique. Mauvaise nouvelle également pour la Centrafrique où les enfants endurent les conditions de vie les plus difficiles.

À noter, la Somalie et la Libye n'ont pas été classées par cette étude.