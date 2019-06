Cote d'Ivoire: Fête de l'Aïd-el fitr - Guillaume Soro invite à la paix et à la tolérance

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre, ce mardi 4 juin 2019, la fête du Ramadan. A cet effet, Guillaume Soro invite à la paix et à la tolérance.

Le président du Comité politique (Cp), Guillaume Soro, souhaite une bonne fête à la communauté musulmane ivoirienne. « Mes pensées les plus fraternelles et chaleureuses se tournent vers chacun et chacune d'entre vous, pour vous souhaiter bonheur et grâces en abondance, après les épreuves de piété que vous avez avec persévérance, bien traversées », a déclaré Guillaume Soro.

Poursuivant, le député de Ferkessédougou a invité les Ivoiriens à la culture de la paix et de la tolérance. « Ma plus profonde espérance est de voir tous les croyants de notre pays, de toutes les religions du reste, apporter chacun, par l'esprit de tolérance et de paix, par la fraternité humaine qui consacre la vraie soumission à Dieu, sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire pacifique, juste pour tous ses habitants, prospère et exemplaire en tous domaines », a-t-il exhorté.

Mettant à profit la célébration de la fête du Ramadan, le président du Cp a une fois de plus appelé au pardon et à la réconciliation nationale, chemin qu'il a déjà, selon lui, emprunté. « Mon cœur s'est laissé envahir depuis de nombreuses années par un ardent désir de pardon et de réconciliation entre toutes les composantes de la Nation ivoirienne », a expliqué Guillaume Soro.

Toutefois, il reconnaît que le chemin pour y parvenir n'est pas aisé, « mais nous n'avons aucune raison de ne pas y croire. Soyons simplement vrais et sincères, soyons des personnes véritables en toutes circonstances ». A l'en croire, « l'humilité est le refuge de la grandeur éternelle ».