Cote d'Ivoire: Fête du Ramadan 2019 - Le mot du Président Bédié aux musulmans

Le Président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié a fait une déclaration à l'endroit de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, qui célèbre ce mardi 4 juin 2019, la fête du Ramadan.

Le mot est libellé comme suit: « Chers frères et sœurs Musulmans. Après le mois sacré du Ramadan, d'abstinence, de privation et de générosité, voici aujourd'hui le jour béni de l'Aïd-el-Fitr. Je voudrais au nom de toute la famille du PDCI-RDA vous souhaiter une très belle et sainte fête. Qu'Allah, le Tout Puissant, fasse que la santé, le bonheur et la joie soient toujours votre partage et celui de vos familles. Qu'il accorde aussi la paix et la prospérité à notre beau pays, la Côte d'Ivoire pour le bonheur de chacun. Joyeuse fête de l'Aid-el-Fitr à vous chers frères et sœurs ».