Congo-Brazzaville: Concours d'épellation des mots - L'école privée Tchicaya-U'tamsi remporte la sixième édition

L'établissement vient dêtre sacré meilleure école de Pointe-Noire, au terme d'une finale âprement disputée, le 1er juin.

Lancée en février dernier dans les différents établissements scolaires de la ville, la sixième édition du concours d'épellation de mots a pris fin avec la finale qui a mis aux prises quatre d'entre eux : Notre-Dame du Rosaire, Louis-Portella, Alcar et Tchicaya-U'tamsi, sortis victorieux lors des différentes démi-finales. Grâce à la perspicacité de ses élèves, l'école privée Tchicaya-U'tamsi, avec soixante points, a gagné la finale. Notre-Dame-du-Rosaire (cinquante-cinq points) se contente de la deuxième place tandis que les écoles Louis-Portella et Alcar ont été classées 3e ex aequo avec cinquante points.

Tous les élèves ayant participé à la finale ont reçu des kits scolaires et des jeux de société, et leur école un diplôme d'honneur. Les trois élèves de Tchicaya-U'tamsi ont reçu, outre le trophée, un kit complet de fournitures scolaires (sacs, cahiers, stylos, dictionnaires, etc.). Les récompenses ont été remises par Daniel Bouiti Bongo, président de l'Association Pointe-Noire dynamique culturelle qui gère le centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard, en présence des conseillers du maire de la ville, des responsables des écoles et des parents d'élèves.

Le concours d'épellation est un exercice alliant à la fois l'intelligence, la mémoire et l'habileté. Les candidats doivent épeler correctement le mot tiré au sort sans balbutier. Cet exercice prépare les enfants à avoir une bonne locution, une parfaite diction, un riche vocabulaire et une parfaite maîtrise de l'orthographe.

Près d'une vingtaine d'établissements privés et publics ont pris part à cette édition : Notre-Dame-du-Rosaire, le Pis-Aller, Centre Eden préceptorat, école Dominique-Savio, Institut Saint-Nicolas, La Nouvelle pépinière, Tchicaya-U'Tamsi, Alcar, Louis-Portellla , CEG Jean-Felix-Tchicaya, Dom-Helder-Camara, Complexe scolaire privé El Pise, CEG Mbota raffinerie, École Placide-Loukanou, Complexe scolaire privé Cepeed, CEG 30 Mars, École Sainte-Marie.