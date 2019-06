Cote d'Ivoire: Salut aux couleurs à l'Université de Cocody - Le directeur du Crou-A1 invite les étudiants aux valeurs du civisme et à la citoyenneté

La traditionnelle cérémonie de salut aux couleurs instaurée tous les premiers lundis du mois, est respectée par le Centre régional des oeuvres universitaire d'Abidjan 1 (crou-A1) dirigé par Blé Guirao.

Ainsi le Crou-A1 de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan n'a pas dérogé à cette règle le lundi 3 juin. A cette occasion, Blé Guirao, directeur de ce centre, a appelé les étudiants, le personnel aux valeurs du civisme et de la citoyenneté.

« A travers la montée du drapeau, nous voulons inculquer et nous approprier les valeurs du civisme et de la citoyenneté », a-t-il souligné. Il a profité de ce moment pour inviter ses collaborateurs à plus d'abnégation dans l'exercice de leur fonction afin de relever les défis.

Aussi a-t-il prodigué des conseils aux étudiants. « A l'endroit de nos braves et chers étudiants des organisations membres du Cadre permanent d'échanges et de concertation (Cpec), tout en vous félicitant pour les nombreux efforts faits, je voudrais vous demander d'avoir beaucoup plus de respect pour la chose publique, pour les lois et règlements et pour vos différentes autorités. Acceptez-vous les uns les autres malgré vos différences et bannissez la violence sous toutes ses formes », a exhorté M. Blé Guirao.

Le patron du crou-A1 n'a pas également manqué de féliciter le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) nouvellement élu et son équipe. Tout en lui demandant le respect mutuel afin de privilégier et de préserver la paix dans les résidences universitaires.