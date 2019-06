Congo-Brazzaville: Handball - Théophile Mboungou n'est plus

Le handball congolais est secoué depuis le mois d'avril par la perte de ses cadres. En effet, outre le décès des deux anciens présidents de la Fédération congolaise de la discipline, à savoir Zorrino Kitsadi et Henri Joseph Parra, à Pointe-Noire disparaissaient l'ancien entraîneur national des Diables rouges juniors et directeur technique de Patronage, Théophile Mboungou, et l'ex- secrétaire général de la Ligue, Apollinaire Loukolo.

Théophile Mboungou a tiré sa révérence, le 15 mai dernier, quelques semaines après le décès d'Apollinaire Loukolo, ancien secrétaire général de la Ligue ponténégrine durant plus de vingt ans.

Théophile Mboungou a servi le handball congolais pendant plusieurs années en qualité de technicien après une courte carrière de joueur. Ce cadre a respectivement entraîné l'équipe de l'AS cheminots, Asoc et Patronage au niveau du département de Pointe-Noire, après avoir assumé la fonction de secrétaire général et directeur technique de la Ligue.

Au niveau national, Théophile Mboungou a été l'entraîneur principal des Diables rouges juniors messieurs en 2010. Avec cette sélection nationale, il a perdu la finale du challenge Trophy masculin face au Bénin, à Brazzaville. Cependant au niveau des compétitions des clubs, il a disputé plus de dix championnats départementaux avec Patronage messieurs et dames. Les deux équipes qui l'ont fait découvrir le championnat de la Confédération africaine de handball. D'abord en 2009 à Abidjan avec les dames, ensuite avec l'équipe masculine respectivement en 2013, à Oyo, dans le département de la Cuvette, et en 2016 au Maroc.

Jusqu'à son décès, "Ya Théo" occupait la fonction de directeur technique de Patronage. Très serein et rigoureux dans son travail, il était considéré par ses pairs comme l'un des martyrs du handball congolais. Théophile Mboungou laisse derrière lui quatre gosses dont un qui est déjà sur ses pas puisque celui-ci évolue dans l'équipe d'Asoc.