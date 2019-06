Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Bulgarie et Chypre)

Après les championnats allemands, anglais et azéris, retrouvez le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Belgique, en Bulgarie et à Chypre

Belgique

Marvin Baudry, défenseur central, SV Zulte-Waregem/1re division

S'il a individuellement tiré son épingle du jeu (28 matchs de championnat, 2 en Coupe), Marvin Baudry a connu une année galère avec son club. Car après une entame correcte, le défenseur de 29 ans et ses coéquipiers ont enchaîné 8 défaites qui l'ont précipité dans la zone rouge.

S'ils en sont finalement sortis, pour disputer les play-offs 2 (qui amènent à une place de barragiste pour la Ligue Europa), l'ancien joueur d'Amiens n'y a pas pris part : souffrant de la sangle abdominale, il a été opéré le 26 avril. Désigné troisième meilleur de la saison par ses supporteurs.

Sous contrat en juin 2020, il devrait poursuivre l'aventure en Belgique la saison prochaine.

Maël Lépicier, défenseur/milieu, SV Roulers/2e division

A 33 ans, Maël Lépicier disputait sa 4e saison (et dernière ?) sous le maillot de Roulers. Lors de ses 16 matchs de championnat (8 comme titulaire), il a alterné aux postes de milieu défensif ou d'arrière central. Et a finalement participé au maintien de son équipe lors de la dernière journée.

Reste désormais à savoir s'il se verra proposer un nouveau contrat, puisque son bail arrivait à terme en ce mois de juin 2019.

Scott Bitsindou, milieu défensif, Lommel SK/2e division

Après un passage hasardeux, la saison dernière, par la Serbie, le milieu défensif de 23 ans s'est bien relancé en Belgique avec une saison accomplie individuellement : 21 matchs de championnat (20 comme titulaire) pour 1 but, 5 rencontres de play-down (4 comme titulaire) pour 1 but.

Suspendu à trois reprises (2 double jaunes et 1 cumul d'avertissements), le musculeux milieu défensif, qui a parfois dépanné en charnière centrale, a aidé son équipe dans la lutte au maintien, acquis lors du dernier match.

Sous contrat jusqu'en juin 2020, il devrait poursuivre l'aventure.

Messie Biatoumoussoka, défenseur central, Sporting Charleroi B

Arrivé en provenance de la réserve de Bordeaux, le défenseur de 20 ans, avait signé un contrat de 2 ans. S'il n'a pas joué avec l'équipe première, le natif de Saint-Denis a effectué un stage hivernal avec le noyau A et a été convoqué, début mai, pour faire le nombre, sans pour autant figurer sur la feuille de match. A son sujet, Samba Diawara, membre du staff carolo, dit à son sujet : « "Messie, quant à lui, est un défenseur très calme et fort dans les duels aériens. Il lui manque cependant de la vitesse et doit améliorer son jeu en profondeur."

A suivre, donc, la saison prochaine.

Bulgarie

Hugo Konongo, latéral gauche, Cherno More Varna/1re division

Relancé par les six prochains mois de l'année civile 2018, Hugo Konongo a débuté la saison 2018-2019 sur la même dynamique : titulaire lors des 14 premières journées de championnat, il délivre 4 passes décisives. Ses prestations, et celle de son équipe, lui valent un retour avec l'équipe nationale du Congo. Hélas, une blessure au dos le contrait à un forfait de dernière minute.

Au sortir d'une longue trêve hivernale, il joue deux matchs et se blesse à nouveau. Puis entre en conflit avec sa direction qui lui met la pression pour qu'il prolonge son contrat. Sorti du groupe, le défenseur de 27 ans n'a pas cédé et est désormais libre de tout engagement.

Avec un bilan de 26 matchs (20 en saison régulière, 5 en play-offs et 1 en Coupe), dont 25 comme titulaire, 4 passes décisives et 7 avertissements, il devrait rapidement trouver un point de chute.

Fodé Doré, attaquant, SCO Angers puis Botev Plovdiv/1re division

Après une demi-saison blanche au SCO, Fodé Doré retourne en Bulgarie, où il a déjà porté les couleurs du Botev Plovdiv entre janvier et septembre 2014.

Buteur dès le premier match amical, l'international congolais va finalement disputer 16 matchs de championnats (11 titularisations) pour 2 buts et une 4e place finale de son équipe.

Mais c'est en Coupe qu'il a été le plus décisif avec 4 matchs (2 comme titulaire) et 2 buts, en quart de finale puis en demi-finale aller. Malheureusement, la défaite en finale prive le Botev d'un titre et d'une qualification européenne.

Libre de tout contrat, Doré, 30 ans, est désomais en attente d'un nouveau challenge.

Chypre

Francis N'Ganga, latéral gauche, Sporting Charleroi puis Ermis Arradipou

Poussé vers la sortie durant l'été 2018, Francis N'Ganga n'a pas joué la moindre minute avec Charleroi. Et quitte le club belge, après six ans et demi, pour tenter de se relancer à l'Ermis Aradippou. Mais la situation de l'ancien club de Juvhel Tsoumou, lanterne rouge, est catastrophique. Et le défenseur de 33 ans ne peut enrayer la dynamique négative : 8 matchs, 1 victoire, 1 nul et 6 défaites.

L'Ermis est donc relégué et l'ancien Grenoblois est désormais libre de tout contrat.