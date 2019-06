Algérie: Mobilisation de 9000 policiers pour sécuriser Alger les jours de l'Aïd el Fitr

Alger — Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont mobilisé plus de 9.000 policiers pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens durant les jours de l' Aid el Fitr et la régulation de la circulation routière, a indiqué mercredi un communiqué du même corps de sécurité.

Les forces de sécurité œuvreront à la couverture sécuritaire à travers le déploiement au niveau des marchés, des mosquées, des lieux et places publiques, des lieux de loisirs et des gares routières et ferroviaires, en sus des métro et tramway qui connaissent une forte affluence de citoyens durant ces journées, et ce pour assurer la sécurité de ces points ainsi qu'une présence permanente des forces de police sur le terrain, précise le communiqué.

Aussi, les agents de police s'attèleront à la sécurisation des jardins publics et lieux d'attraction qui connaissent une forte affluence de citoyens et un grand nombre de familles notamment en soirée pour prendre une bouffée d'oxygène, a indiqué la même source.

Présents également sur le terrain, des policiers en civil se chargeront, eux, de mettre bas toute atteinte aux personnes et aux biens, tandis que des patrouilles pédestres et motorisées s'emploieront à la sécurisation des grands axes et artères, a conclu le communiqué.