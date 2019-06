Algérie: CAN 2019 - Sofiane Feghouli veut remporter le trophée

Les Fennecs débarquent aux pays des Pharaons avec pour ambition de repartir avec le trophée de la CAN 2019. L'Algérie ne compte qu'un seul trophée remporté à domicile en 1990.

La Coupe d'Afrique des Nations de l'Algérie est désormais lancée. Depuis le lundi 3 juin les Verts ont officiellement débuté le stage de préparation pour la CAN 2019. Les coéquipiers de Sofiane Feghouli ont rejoint le camp de base à Sidi Moussa dans la bonne humeur.

Auteur d'une très bonne saison avec son club du Galatasaray avec à la clé un doublé coupe - championnat dans la poche, Sofiane Feghouli, va désormais se consacrer pleinement à la prochaine CAN qui aura lieu en Égypte. L'ancien joueur de West Ham n'a pas caché son souhait de remporter la Coupe d'Afrique des nations avec les Verts.

«Je vais participer à la CAN avec l'Algérie. J'ai passé quelques jours de vacances en famille, puis je vais commencer le travail en prévision de la prochaine CAN. C'est une compétition très importante pour mon pays. J'ai connu deux années fantastiques avec le Galatasaray, et ce serait formidable pour moi si nous parvenions à remporter la CAN. Je sens que les cœurs des supporters du Galatasaray seront avec moi lors de la prochaine CAN, » a déclaré Sofiane Feghouli au média turc, Hürriyet.

Les coéquipiers de Riyad Mahrez disputeront deux matchs amicaux : le 11 juin face au Burundi et le 16 juin face au Mali. A la CAN 2019, l'Algérie évoluera pour l dans le groupe C, avec le Sénégal, le Kenya, et la Tanzanie. Les Verts entreront en lice le 23 juin face au Kenya, avant de défier le Sénégal le 27 juin, puis la Tanzanie le 1er juillet.