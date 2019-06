Congo-Kinshasa: ﻿L'épidémie à virus Ebola - La barre des 2.000 cas a été franchie

En République démocratique du Congo, la barre des 2.000 cas de fièvre hémorragique à virus Ebola a été franchie, le dimanche 2 juin, dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. Le ministère de la Santé publique note ainsi des évolutions « positives » ces dernières semaines. Le gouvernement appelle alors la population à la vigilance.

Quelques avancées « positives » ont été relevées dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2.008, dont 1.914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1.346 décès (1.252 confirmés et 94 probables) et 539 personnes guéries, souligne le ministère de la Santé publique dans son bulletin.

Concernant la situation sécuritaire, l'autorité sanitaire note une « légère amélioration » dans cette région en proie aux attaques des groupes armés. Rappelons que la dernière attaque armée contre les équipes et les opérations de la riposte contre Ebola, qui avait coûté la vie au Dr Richard Valery Mouzoko Kiboung, remonte à plus d'un mois dans la ville de Butembo (Nord-Kivu).

« Bien que les menaces contre la riposte restent élevées, la réduction du nombre d'attaques ciblées a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie », explique la même source.

D'autre part, la situation sécuritaire reste instable et imprévisible. Quant aux incidents liés à la résistance communautaire, la majorité de ces incidents sont résolus grâce à l'implication des leaders communautaires, des sensibilisateurs et des experts psychosociaux.

Sur la même lancée, il convient de noter qu'une autre avancée dans la riposte, c'est le « confinement géographique de l'épidémie ». Nonobstant les difficultés des équipes de riposte à faire leur travail à cause de la situation sécuritaire, l'épidémie continue à être contenue géographiquement, protégeant ainsi le reste du pays et les pays voisins.

« A ce jour, aucun cas d'Ebola n'a traversé les frontières de la République Démocratique du Congo et l'épidémie ne s'est pas propagée dans les grands centres urbains les plus à risques, à savoir Goma, Bunia et Kisangani », lit-on dans le même bulletin.

Des avancées...

21 jours sans nouveau cas confirmé dans la majorité des zones de santé. Cela justifie le travail qu'exécute le gouvernement en collaboration ses partenaires internationaux. « Depuis le début de l'épidémie, 188 aires de santé réparties dans 22 zones de santé, à travers les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, ont enregistré au moins un cas d'Ebola. Mais, à la date du 2 juin 2019, « neuf zones de santé, dont 106 aires de santé (soit 56% du total), ont passé plus de 21 jours sans notifier de nouveaux cas confirmés », affirme le même communiqué.