Cote d'Ivoire: Départ du vice-Président de la République pour la Russie, où il va représenter le chef de l'Etat au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Le vice-Président de la République va représenter le Président de la République au Forum économique de Saint-Pétersbourg, en Russie, et au 100ème anniversaire du BIT à Genève

Le vice-Président de la République, S.E.M. Daniel Kablan DUNCAN, a quitté Abidjan ce mardi, 04 juin 2019, pour la Russie où il va représenter le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, au Forum Economique International de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Le Forum Economique International de Saint-Pétersbourg (SPIEF) est une conférence internationale annuelle consacrée aux problèmes économiques et commerciaux, rassemblant chaque année plus de 10.000 participants de plus de 120 pays à travers le monde. Le SPIEF est organisé depuis 1997.

Au nombre des participants au SPIEF, on compte des Chefs d'Etat et de Gouvernement, des dirigeants politiques et du monde des affaires, des chefs d'entreprises, des représentants d'organisations internationales, des scientifiques réputés et de haut niveau, et de personnalités publiques et représentants du monde des médias.

Les discussions s'y déroulent sous forme de séances de travail, tables rondes, dialogues et déjeuners d'affaires, ainsi que de débats télévisés.

Depuis 2006, le SPIEF a lieu sous les auspices du Président de la Fédération de Russie et permet aux membres du monde économique et des affaires de se rencontrer et de débattre des principaux problèmes économiques et questions urgentes auxquels sont confrontés la Russie, les pays émergents, et les pays industrialisés.

L'objectif affiché du SPIEF est de développer les relations économiques et bilatérales entre la Russie et les autres pays en fournissant aux entreprises un cadre pour surmonter les barrières géographiques et informationnelles.

Le vice-Président ivoirien prendra part, le vendredi 07 juin 2019, avec d'autres invités de marque, à un important panel portant sur le thème « Business dialogue, Russia-Africa ».

Pour rappel, au cours des vingt dernières années, le SPIEF est devenu une plate-forme mondiale de premier plan et un événement économique majeur qui favorise les débats, les rencontres et les signatures de contrats.

Au cours de cette mission, le vice-Président de la République, qui est accompagné des ministres du Plan et du Développement, Mme Nialé KABA, et des Mines et de l'Energie, M. Abdourahamane CISSE, rencontrera diverses personnalités au nombre desquelles le Conseiller du Président de la Fédération de Russie, M. Anton KOBIAKOV, des représentants de la grande compagnie russe Gazprom conduits par M. Sergey KATRYINE, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Fédération de Russie, le Président de la Société Russie Business, M. Alexey REPIK, etc.

La grande session plénière du forum à laquelle prendra part le vice-Président Daniel Kablan DUNCAN aux côtés de hauts dirigeants politiques et économiques mondiaux, verra la participation du Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir POUTINE.

Enfin, pour nos compatriotes sur place, le vice-Président de la République aura une rencontre avec leurs représentants au sein du bureau des étudiants et résidents ivoiriens.

A l'issue du forum de Saint-Pétersbourg, le vice-Président de la République se rendra à Genève où il prendra part, du 9 au 11 juin, aux festivités du 100ème anniversaire du Bureau international du Travail (BIT).

Le vice-Président de la République regagnera Abidjan le 11 juin 2019.