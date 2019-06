Cote d'Ivoire: Aïd-El-Fitr 2019 à Bouaké - Appel de l'iman Badjawari Touré et du ministre Amadou Koné

Le Ministre des Transports, Amadou Koné, a pris part à la grande mosquée de Bouaké, aux côtés des populations musulmanes du Gbêkê, à la prière de célébration de l'Aïd-El fitr ou fête de fin du jeûne de ramadan, mardi 4 juin 2019.

À cette occasion, le grand imam Badjawari Touré , Président du Conseil supérieur des imams (COSIM) pour la région du Gbêkê, a saisi l'instant pour saluer l'union des filles et fils de la région autour du Ministre Amadou Koné. Cette union représente, selon lui, un gage pour le développement harmonieux de toute la région.

Aux cadres et populations du Gbêkê, il a demandé de prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. L'imam principal de la grande mosquée de Bouaké a aussi formulé des prières et bénédictions à l'endroit du Président de la République Son Excellence Alassane OUATTARA et du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon COULIBALY, afin qu'ils poursuivent l'oeuvre de reconstruction et de développement de la Côte d'Ivoire.

Des prières et bénédictions également partagées par le Ministre Amadou KONE qui, au nom des cadres de la région, a souhaité une bonne et belle fête de l'Aïd-Elfitr à tous les musulmans du Gbêkê et partout dans le monde.