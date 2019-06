Ile Maurice: Gong Yufeng - «Safe City est un projet du gouvernement mauricien, Huawei n'en est que le fournisseur»

interview

Souveraineté de Maurice, soutien du combat pour les Chagos, le tourisme chinois, ou encore, l'escalade du conflit commercial entre Pékin et Washington. Le conseiller politique chinois à Maurice nous en parle.

Fraîchement arrivé au pays, quel constat faites-vous des relations Maurice-Chine ?

Cette année marque le 47e anniversaire des relations bilatérales entre nos deux pays. Nous avons toujours eu et maintenu une relation étroite et cordiale. Quand le président Xi Jinping est venu à Maurice, il a été chaleureusement accueilli par le gouvernement mauricien. Si nos relations se portent bien, elles peuvent encore s'améliorer.

La fin de la collaboration Google-Huawei portera-t-elle préjudice aux utilisateurs mauriciens ?

Google et Huawei sont deux grandes sociétés qui ont toujours maintenu une coopération étroite pendant ces dernières années. Je suis donc convaincu qu'elles pourront enfin trouver une solution aux problèmes rencontrés.

Les Mauriciens sont inquiets concernant la protection des données du projet Safe City. Vous garantissez qu'il n'y aura aucun problème d'espionnage ?

Huawei est une société responsable. Ses dirigeants respectent la confidentialité des données des utilisateurs. Les caméras qui seront placées dans le cadre du projet Safe City sont là pour assurer la sécurité des Mauriciens. C'est un projet du gouvernement mauricien, Huawei n'en est que le fournisseur. Maurice est un pays souverain et responsable, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.

Les relations s'amélioreront-elles si Maurice rejoint la «Belt and Road Initiative» ?

Le forum portant sur cette initiative s'est tenu récemment en Chine en présence de plus de 150 pays et 6 000 participants. Maurice était présent à ce forum, représenté par une délégation de haut niveau. La «Belt and Road Initiative» a pour objectif de connecter la Chine au monde et c'est une bonne opportunité pour tous les pays qui rejoignent l'initiative. Nous sommes confiants que les négociations pour que Maurice se joigne à l'initiative avanceront dans la bonne direction.

Pour la première fois, la Chine vote en faveur de Maurice dans son combat pour la souveraineté sur les Chagos. Quid de votre litige avec Taïwan ?

Il n'y a pas de parallèle, Taïwan et les Chagos ce n'est pas la même chose. Taïwan est une province de la Chine au même titre que Rodrigues fait partie de la République de Maurice. Le gouvernement chinois soutient fermement le processus de décolonisation du monde et comprend bien les revendications légitimes des pays africains, y compris celles de Maurice. Nous soutenons l'ONU pour qu'elle assume ses responsabilités de décolonisation selon la Charte des Nations unies et par la référence de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice. C'est pourquoi la Chine a voté en faveur de la résolution.

Comment se portent les négociations pour la signature de l'accord de libre-échange entre nos deux pays ?

Les préparatifs avancent bien et la signature se fera peut-être dans le courant des mois à venir. Tout est prêt, il reste quelques détails à finaliser. Cet accord renforcera certainement les relations commerciales entre nos deux pays.

Maurice importe beaucoup de la Chine. Quid de la visibilité des produits mauriciens dans votre pays ?

Maurice importe beaucoup d'autres contrées, mais le pays devrait aller vers l'autosuffisance pour son développement futur. La «Belt and Road Initiative» serait un choix judicieux pour avancer dans cette direction. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de produits mauriciens sur le marché chinois mais, pourtant, les Chinois qui viennent ici veulent acheter des produits locaux comme les sucres spéciaux, le thé local ou les maquettes de bateau, entre autres. Le problème est qu'il est nécessaire d'attirer plus de touristes chinois à Maurice. Il y a du travail à faire à ce niveau.

Justement, la baisse des arrivées touristiques chinoises continue de plus belle. Comment y remédier ?

Maurice est un beau pays avec une population accueillante. La baisse s'expliquerait, d'une part, par la réduction des vols directs vers la Chine. On est passé de six vols directs à deux, sur Shanghai et Hong Kong. Ce n'est pas une bonne nouvelle, les touristes chinois préfèrent aller en vacances dans les pays voisins. D'autre part, le tourisme en Chine est saisonnier, pendant les congés pour le nouvel an chinois ou la fête nationale. Pourquoi pas des vols directs uniquement pendant ces deux périodes ? Maurice doit travailler davantage son marketing pour faire connaître la destination en Chine.

La communauté internationale s'intéresse à l'escalade du conflit commercial opposant la Chine aux États-Unis. Quelle est la position de la Chine ?

La Chine et les États-Unis représentent les deux économies les plus performantes du monde. Le commerce entre ces deux pays est donc très important et a une incidence sur la paix et la prospérité mondiales. Les États-Unis devraient travailler de concert avec la Chine pour maintenir le système de marché libre et stimuler la croissance économique globale. Toutefois, les États-Unis ont décidé de faire cavalier seul et de déclencher des frictions commerciales contre la Chine. Cette attitude ne bénéficie à personne.

L'imposition de droits de douane supplémentaires et les mesures unilatérales ne permettront de résoudre aucun problème. Les points de divergences persistent malgré la persévérance de la Chine, prônant le dialogue. Nous ne voulons pas de guerre de droits de douane, ni de guerre commerciale, mais nous ne les craignons pas non plus. La Chine ne cédera jamais à la pression extérieure. Nous sommes déterminés à protéger nos intérêts et nos droits, et nous en avons la capacité. Nous conseillons aux États-Unis de revenir sur la bonne voie afin de parvenir à un accord avantageux entre les deux parties.

Washington reproche à Pékin de ne pas respecter ses engagements. Qu'en est-il ?

La négociation elle-même est un processus de discussion et il est normal qu'il y ait des divergences lors d'une négociation. C'est justement à cause d'elles que les consultations se poursuivent. Si les consultations sont encore en cours, comment peut-on reprocher à l'autre de ne pas respecter ses engagements ? Si vous consultez la couverture médiatique des 11 derniers cycles de consultations économiques et commerciales, vous verrez clairement qui fait volte-face.

En décembre dernier, les deux parties sont parvenues à un consensus sur la valeur des achats de la Chine auprès des États-Unis mais lors des négociations, Washington a posé ses conditions. Ce n'est pas la Chine qui a fait marche arrière et enfreint ses engagements. Atteindre un consensus demande des efforts et de la sincérité. Les principes de respect mutuel, d'égalité et de bénéfice mutuel doivent être respectés et les engagements honorés.

Quelle est la préoccupation principale de la Chine concernant ces accords ?

Les accords doivent être équitables. Chaque pays ayant sa dignité, la Chine restera intraitable. Les États-Unis doivent annuler tous les droits de douane supplémentaires sur les produits chinois. Ces droits de douanes sont sources de frictions.

«Maurice doit travailler davantage son marketing pour faire connaître la destination en Chine.»

Ces tensions économiques influencent-elles négativement l'économie chinoise ?

Le niveau de croissance est stable. Le protectionnisme américain influencera certainement la croissance économique de la Chine mais nous pouvons la maîtriser. Comme l'a mentionné le président Xi Jinping, l'économie chinoise est un océan, pas un étang. Nous résisterons et nous nous relèverons de n'importe quel défi. La Chine a affiché une croissance économique de 6,4 % au premier trimestre de cette année. L'année dernière, 76,2 % de la croissance économique a été stimulée par les besoins intérieurs.

Si certains pays ne veulent pas faire affaire avec la Chine, d'autres prendront les places vacantes. Notre système industriel est bien développé, avec une capacité croissante d'innovation scientifique et technologique. Nous sommes passés de la plus grande population à revenu moyen à un marché énorme pour la consommation intérieure et les investissements. Nous sommes pleinement confiants de l'avenir de notre économie et nous continuerons à avancer selon notre calendrier et notre feuille de route.

Ces tensions causent quand même des inquiétudes...

L'environnement des investissements étrangers ne cesse de s'améliorer en Chine, et nous sommes devenues l'une des destinations les plus privilégiées par les entreprises étrangères. Malgré la menace de l'imposition de droits de douane supplémentaires, la plus grande société pétrolière américaine, Exxon Mobil, a mis en place un grand projet pétrochimique, en propriété exclusive, en septembre dernier. En janvier, la société américaine Tesla a officiellement lancé la construction de sa première usine d'outre-mer à Shanghai. La Chine encourage comme toujours les entreprises étrangères à venir y investir.