Ile Maurice: Immigration - 5 000 étrangers en situation illégale

Le Nigérian arrêté pour trafic de drogue, il y a plus d'une semaine, est en situation illégale à Maurice depuis deux ans. Il n'est pas le seul dans ce cas.

Il s'appelle Ikechukwu Promise Ajagu. Ce Nigérian, âgé de 29 ans, a été appréhendé pour trafic de drogue, lors d'une opération de livraison contrôlée le samedi 25 mai. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'importation d'héroïne d'une valeur de Rs 7 millions et une fouille à son domicile a permis de découvrir une somme de Rs 2,4 millions. Mais ce n'est pas tout. Lors d'autres vérifications, les autorités sont tombées des nues en apprenant qu'il est en situation irrégulière depuis... plus de deux ans ! Comme lui, des milliers d'autres étrangers occupent le territoire mauricien de façon illégale. Ils seraient 5 000 dans cette situation.

Revenons au cas d'Ikechukwu Promise Ajagu. Selon nos informations, il est arrivé à Maurice en janvier 2017. Cela, avec un permis de séjour de dix jours seulement. Après quoi, l'Africain s'est volatilisé dans la nature, jusqu'à ce qu'il se fasse prendre par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Au total, à l'Hôtel du gouvernement, on laisse donc entendre qu'autour de 5 000 étrangers vivent à Maurice sans permis. De quelles nationalités s'agit-il ?

En pole position, on retrouve les Bangladais. Selon le Records Office, à ce jour, environ 4 000 d'entre eux sont venus munis d'un permis de travail. Ces étrangers se sont installés dans le pays malgré l'expiration du document. Parmi eux, 400 sont déclarés «missing» dans les nombreux postes de police à travers l'île. Mais pour le reste, dans les milieux proches du dossier, on avance qu'ils ont dû trouver un moyen de gagner leur vie. «Probablement en faisant des petits boulots illégalement», affirme-t-on. Des Indiens sont aussi en situation irrégulière.

Par ailleurs, les autorités notent une nouvelle tendance depuis quelques années. En ce qui concerne surtout des Africains. «En 2013, les procédures de visa ont été rendues plus flexibles dans le cas de certains pays africains. Depuis, nous notons qu'il y a de plus en plus d'Africains qui viennent à Maurice. Si cette mesure a été annoncée dans un cadre juridique et pour faciliter la coopération entre États, plusieurs étrangers en profitent et séjourner au pays de façon illégale», indique-t-on.

«En 2013, les procédures de visa ont été rendues plus flexibles.»

En effet, le paragraphe 78 du discours budgétaire en 2013 fait mention de règlements signés par le Premier ministre d'alors, Navin Ramgoolam, afin d'«open up our requirements for nationals of 75 countries. This means that as from next month, nationals from 29 additional countries from Africa will either be exempted entirely or will benefit from visas on arrival... ».

Le Nigeria en fait partie. Sur le site www.passport.govmu.org, on constate que les ressortissants nigérians ne sont pas obligés de faire une demande de visa dans leur pays, avant de s'envoler pour Maurice. C'est ici qu'on le leur accorde. Cela, pour une durée de deux semaines.

Les autorités laissent entendre qu'environ 150 Nigérians sont en situation illégale à Maurice. Ils sont talonnés par des Ghanéens, une quarantaine, et des Camerounais. Ces derniers seraient une vingtaine. Au niveau des autorités, on soutient que des opérations de tracking continuent à être organisées régulièrement. Et une fois arrêtés, ces étrangers sont expulsés du territoire mauricien.