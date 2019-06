Afrique: Protocole d'accord Huawei et l'Union africaine pour un partenariat technique dans le domaine des TIC

31 mai 2019, Addis-Abeba - Huawei et l'Union africaine ont signé, par l'intermédiaire de Thomas Kwesi Quartey, vice-président de la Commission de l'Union africaine et de Philippe Wang, vice-président de Huawei pour la région Afrique du Nord, un protocole d'accord pour consolider leur collaboration et établir les dispositions nécessaires pour assurer une coopération efficace en matière de TIC. L'objectif principal du protocole d'accord est de renforcer leur partenariat dans les 5 domaines suivants : le haut débit, l'Internet des Objets (IoT), le Cloud Computing, la 5G et l'intelligence artificielle.

Le protocole d'accord offre aux différents départements de l'Union africaine de nouvelles possibilités de partager leur expérience avec Huawei dans le domaine de la gestion et de l'exécution de projets TIC à l'appui du développement des TIC sur le continent africain, notamment la cybersécurité, la cybersanté, l'éducation en ligne et autres applications connexes. Signé pour une période de trois ans, cet accord s'inscrit dans le prolongement d'un précédent protocole d'accord signé en février 2015. Il vise à établir une collaboration plus étroite et un échange d'informations entre Huawei et l'Union africaine. Les deux parties collaborent également pour trouver des talents locaux afin de les former aux défis numériques futurs de l'écosystème technologique. Cette initiative vise également à accroître les possibilités d'emploi pour les jeunes en leur fournissant des connaissances et des compétences dans le domaine des TIC.

L'Afrique est devenue le deuxième plus grand marché mobile du monde après l'Asie. Deloitte estime que d'ici 2020, 660 millions d'Africains seront équipés d'un smartphone et que le taux de pénétration devrait atteindre 50% d'ici fin 2023 selon le GMSA Intelligence. Sur ce continent où les infrastructures sont encore limitées, la transformation numérique offre d'énormes opportunités et permettra de distribuer des connexions à haute densité sur l'ensemble du continent africain. Le déploiement des technologies de l'information en Afrique améliorera également la performance des secteurs clés qui ont un impact significatif sur la vie quotidienne des Africains, tels que la santé, les transports, les médias et l'énergie.

Philippe Wang, vice-président de Huawei pour la région Afrique du Nord, en charge des relations publiques et de la communication, déclare : « Cette collaboration témoigne de la confiance continue de l'Union africaine envers Huawei. À travers cette démarche, nous souhaitons également mettre un terme aux rumeurs de fuite des données provenant des équipements Huawei, étant donné que l'UA a procédé à un audit complet de son système informatique au sein de l'ensemble de l'organisation, et les conclusions démentent les propos avancés dans les médias l'année dernière. Huawei, partenaire stratégique pour la numérisation de l'Afrique s'engage à apporter à l'Union africaine une expérience unique qui répond à leurs attentes et leurs besoins, notamment en matière de transfert technologique et de connectivité. »

Thomas Kwesi Quartey, vice-président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré : « Dans le cadre de cet accord, nous sommes heureux de consolider notre partenariat existant avec Huawei, un groupe leader dans les domaines de l'innovation et de la recherche technologique. Il est essentiel que nous travaillions en étroite collaboration avec nos partenaires pour relever les défis de la transformation numérique en Afrique. Cette collaboration montre que nous sommes prêts à jouer un rôle majeur dans la construction de notre avenir numérique. »