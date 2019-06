Angola: La production d'essence quadruple en deux ans

Luanda — La capacité de production d'essence de la raffinerie de Luanda passera de 300 à 1.200 tonnes par an à partir de 2021, avec la construction d?une nouvelle unité par la société KT - Kinetics Tecnology.

La Sonangol et l'ENI signent un accord pour confier à la société KT la construction de la nouvelle unité de production d'essence de la raffinerie de Luanda Technologie cinétique

A cet effet, la Sonangol et l'ENI ont décidé de livrer ce mardi, dans le cadre d'un accord, la construction de la nouvelle unité de production d'essence dans la raffinerie de Luanda à l'entreprise KT - Kinetics Tecnology, qui a remporté l'appel d'offres international lancé par le groupe pétrolier italien ENI.

L'accord a été signé par le président du conseil d'administration de la Sonangol, Sebastião Martins, et par le vice-président exécutif de l'ENI pour l'Afrique subsaharienne, Guido Brusco, au Centre de convention de Talatona (CCTA), en marge de la conférence « Amngola Pétrole et Gaz », ouverte par le Président de la République, João Lourenço.

La conférence « Angola Pétrole et Gaz », qui se clôture jeudi à Luanda, réunit plusieurs responsables publics angolais et des ministres du Pétrole du Sud-Soudan, du Niger, de la Guinée Equatoriale et de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que le secrétaire général du Forum international d'énergie. La construction de l'unité de production d'essence durera deux ans et demi et comptera 600 travailleurs nationaux. En phase opérationnelle, elle offrira plus d'un millier d'emplois dans les domaines civil, mécanique, électrique et instrumental.

Les travaux seront supervisés par une équipe commune désignée par la Sonangol et l'ENI afin de garantir le respect des normes de sécurité, de la qualité, de l'efficacité et du respect du calendrier de mise en œuvre du projet. Le projet résulte de l'accord de coopération signé par la Sonangol et ENI en 2018 pour relancer le secteur du raffinage en Angola en vue de réduire les importations d'essence. En application de cet accord, l'ENI a mené à bien une campagne de maintenance de la raffinerie qui a permis d'accroître la fiabilité et a lancé un programme actuellement en cours en Italie pour la formation de 40 techniciens de la Sonangol dans le domaine de la gestion de raffinerie.